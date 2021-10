In Beautiful, le puntate in onda su Canale 5 dall'1 al 6 novembre vedranno Ridge alle prese con una terribile verità. L'uomo infatti, verrà a sapere di essere stato ingannato da Quinn e Shauna e annullerà le nozze con quest'ultima. Non solo, lo stilista dichiarerà tutto il proprio amore a Brooke tornando di fatto tra le braccia dell'unica donna che abbia mai amato.

Shauna in preda ai sensi di colpa, Katie scopre la verità sulle nozze farsa

L'inganno di Shauna e Quinn ai danni di Ridge verrà ben presto a galla. Tutto ciò avverrà nelle puntate di Beautiful in onda sino al 6 novembre.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, tutto sembrerà pronto per la cerimonia di riconferma dei voti nuziali tra Ridge e Shauna. Una mossa studiata da Quinn per far capire una volta per tutte alla rivale Brooke che da ora in poi sarà fuori dalla vita di Ridge. Logan non si sarà per vinta e, dopo aver parlato con la sorella Donna, deciderà di andare a Villa Forrester per impedire le nozze.

Quinn nel frattempo, dovrà affrontare i sensi di colpa di Shauna, la quale vorrà dire tutta la verità a Ridge su quanto successo a Las Vegas. La videochiamata tra le due amiche, verrà ascoltata da Katie, la quale capirà che Ridge è stato ingannato dalle due donne.

Beautiful, anticipazioni: Brooke cerca di impedire le nozze di Ridge e Shauna

Nonostante tutto, il momento della cerimonia nuziale si starà avvicinando e cominceranno a giungere gli invitati, compresa Brooke. Katie nel frattempo, rivelerà a Ridge quanto scoperto solo poco prima ma lo stilista inaspettatamente, sembrerà comunque intenzionato a procedere con la cerimonia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quinn nel frattempo, sarà felice e crederà che il suo piano sia ormai andato a buon fine. La madre di Wyatt non perderà occasione per dire in faccia a Brooke che la sua storia con Ridge sarà finita e che non potrà fare nulla per impedire le nozze.

Gli sceneggiatori di Beautiful non faranno mancare un ulteriore colpo di scena.

Shauna racconta la verità Ridge, lui annulla le nozze

Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda su Canale 5 nella prima settimana di novembre, tutti saranno all'oscuro del fatto che Katie abbia raccontato a Ridge dell'inganno di Shauna e Quinn.

Proprio lo stilista, poco prima della cerimonia, riceverà una telefonata da Shauna, la quale gli svelerà tutta la verità sulla famosa notte di Las Vegas. Verrà fuori che il matrimonio è stata una farsa e la donna non potrà far altro che chiedere scusa a Ridge, confessandogli però di amarlo. Ridge non si lascerà impietosire e le dirà addio per sempre. Lo stilista non perderà tempo e correrà dall'unica donna che abbia mai amato. Ridge farà trovare a Brooke una distesa di petali di rosa e le dichiarerà tutto il suo amore.

Si ricomporrà quindi la coppia storica di Beautiful.

Brutte notizie invece per Quinn, che dovrà affrontare l'ira di Eric. Il loro matrimonio sarà a rischio? Per scoprirlo, non resta che continuare a seguire tutti gli appuntamenti della soap Tv americana.