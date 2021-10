Le due opinioniste del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, non provano reciproca simpatia e la lunga permanenza nello studio della sesta edizione del reality non sembra aver annullato le loro divergenze. Bruganelli che caratterialmente è senza peli sulla lingua, durante un'intervista, ha colto la palla al balzo per tirar l’ennesima frecciatina alla collega. La moglie di Paolo Bonolis è poi "tornata sui suoi passi", timorosa di dar vita a una nuova polemica che finirebbe per riaprire lo scontro in studio.

La moglie di Paolo Bonolis punge Adriana Volpe

Le due opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, hanno due forti personalità e nonostante quest'ultima abbia cercato di curare e di avere un minimo rapporto con la moglie di Bonolis, le cose non sono andate come sperato. Infatti Bruganelli ha specificato a chiare lettere che tra le due non potrà mai nascere un'amicizia. Anche Volpe ha deciso di prendere le distanze e ora il rapporto tra le due pare essere inesistente.

Durante l'ospitata nello spazio web Casa Chi, Sonia ha lanciato una "frecciatina" senza fare alcuno sconto ad Adriana. Alla domanda se potrà mai scrivere un libro sulla vita della Volpe, Bruganelli ha risposto: “Mio dio, attendo che prima faccia qualcosa, così poi potrei anche abbozzare qualcosa.

[…] Dai, scherzo, no ragazzi per favore. Perché se no poi dobbiamo fare altre quattro copertine e relative discussioni sui settimanali. Assolutamente no, per Adriana ci vorrebbe un’enciclopedia e non un libro. Non penso di essere capace di raccontare della sua carriera”. Il tentativo di voler chiudere qui la polemica, visto che al popolo del web non è sfuggito il cattivo commento, sarà ricambiato dalla collega Adriana Volpe?

GF Vip 6: Sonia Bruganelli commenta Alex e Soleil

Bruganelli sta dimostrando di essere una opinionista senza peli sulla lingua e ultimamente si è espressa sia su Miriana Trevisan e Nicola Pisu, che su Soleil e Alex Belli. Secondo quanto dichiarato, Alex potrebbe infatuarsi solo della sua figura, definendo Soleil come uno "specchio" che permette ad Alex di specchiarsi; ma secondo Sonia, qualora Alex dovesse dichiararsi, troverebbe chiuso.

Mentre per la coppia composta da Miriana e Nicola, l'opinionista ha commentato ammettendo di vedere l'uomo molto preso, ma poche attenzioni da parte della donna: "Probabilmente perché si è lasciata trascinare senza pensare alle conseguenze".