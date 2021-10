Cambio programmazione in arrivo sulle reti Mediaset per il 2022. Le novità riguarderanno in primis le soap opera che attualmente vanno in onda su Canale 5: a chiudete i battenti sarà la serie turca Love is in the air, che terminerà la sua messa in onda dopo la fine della seconda stagione. Intanto, però, in casa Mediaset hanno già acquistato i diritti per la messa in onda di una nuova soap opera spagnola, che si appresta a conquistare gli spettatori italiani.

Chiude Love is in the air: cambio programmazione Mediaset nel 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il cambio programmazione Mediaset per il 2022, rivelano che la serie turca Love is in the air chiuderà definitivamente i battenti dopo la fine della seconda stagione.

Le vicende di Eda e Serkan, infatti, non dureranno all'infinito: la serie ha già chiuso in patria da diverso tempo e tra qualche settimana, su Canale 5, cominceranno gli episodi inediti della seconda stagione.

La fine di Love is in the air è prevista per i primi mesi del 2022 (probabilmente tra gennaio e febbraio), dopodiché Mediaset si ritroverà a dover "tappare" la fascia oraria che va dalle 16:55 alle 17:35 circa, che fa da traino al talk show Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso su Canale 5.

Nel 2022, nuovo cambio programmazione Mediaset: ecco cosa succederà

Cosa andrà in onda in quella fascia oraria? Al momento, in casa Mediaset, stanno vagliando diverse soluzioni. Stando a quanto apprende Blasting News, si potrebbe puntare sul ritorno di Brave and Beautiful, di cui mancavano ancora diversi episodi prima di giungere al gran finale di sempre.

Tuttavia, i vertici del Biscione hanno acquistato anche i diritti per una nuova soap opera, proveniente dalla Spagna.

Trattasi di Dos Vidas, una soap che al momento risulta composta da un totale di 255 episodi che sarà destinata alla programmazione del daytime di Canale 5.

Il destino di Dos Vidas, la nuova soap di Canale 5

Dato il numero corposo di episodi, i vertici del Biscione sarebbero proiettati a puntare su questa soap opera per un'altra fascia oraria del pomeriggio, che resterà vuota nel corso del 2022.

Oltre alla chiusura di Love is in the air, infatti, ci sarà anche il gran finale della soap spagnola Una Vita, la quale chiuderà definitivamente i battenti dopo diverse stagioni di grande successo.

La serie che potrebbe sostituire la soap iberica con Genoveva e Felipe potrebbe essere proprio Dos Vidas, che in questo modo assicurerebbe una continuità maggiore alla fascia oraria 14:10 - 14:45, che fa da traino al seguitissimo Uomini e donne, il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi.

Insomma nel 2022, i vertici Mediaset saranno chiamati a mettere in atto dei cambi programmazione importanti che sicuramente non passeranno inosservati.