Cambia la programmazione Rai per i mesi di novembre e dicembre 2021. Sulla rete ammiraglia Rai ci saranno un po' di novità e dei graditi ritorni che, sicuramente, non deluderanno le aspettative del pubblico. Spazio al ritorno in prime time di Antonella Clerici con la seconda edizione di The Voice Senior ma anche al debutto della fiction Blanca in prima visione assoluta. Sempre sulla rete ammiraglia diretta da Stefano Coletta, troveranno spazio anche Alberto Angela e Roberto Bolle.

Palinsesti Rai, ecco come cambia la programmazione tra novembre e dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai di novembre e dicembre rivelano che ci saranno delle nuove fiction in prima visione assoluta, che terranno compagnia al pubblico della rete ammiraglia.

Una di questa è l'attesa Blanca con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno che andrà in onda dal 22 novembre al 20 dicembre 2021 su Rai 1. Inoltre novembre sarà il mese del debutto di Un professore, la nuova fiction con protagonista Alessandro Gassman, che continuerà a essere uno dei volti di punta di Rai 1 dopo il successo de I Bastardi di Pizzofalcone 3, attualmente in onda. La prima stagione di Un professore sarà in onda a partire da giovedì 11 novembre, sempre in prime time sulla rete ammiraglia Rai. Dicembre, invece, sarà il mese in cui andrà in onda il film-tv Non ti pago, tratto dall'omonima commedia di Eduardo De Filippo. La pellicola sarà trasmessa il 21 dicembre in prime time.

Alberto Angela ritorna in prima serata

Occhi puntati anche sul tv-movie Carla, dedicato al racconto e al ricordo della vita e della carriera di Carla Fracci. A vestire i panni dell'étoile recentemente scomparsa, sarà l'attrice Alessandra Mastronardi. Occhi puntati anche sul ritorno di Alberto Angela nel prime time della rete ammiraglia Rai.

Le anticipazioni rivelano che il 25 dicembre andrà in onda lo speciale Stanotte a Napoli e poi, dal 28 dicembre in avanti comincerà la nuova edizione di Meraviglie. Trattasi di due programmi, entrambi seguiti dal pubblico, che porteranno nuovamente la cultura e l'arte nella prestigiosa prima serata della rete diretta da Stefano Coletta.

Antonella Clerici torna in prime time: cambio programmazione Rai

Il 1° gennaio 2022, invece, tornerà Roberto Bolle con il suo show Danza con me, che aprirà "le danze" della stagione televisiva del nuovo anno. Sempre in prime time tra novembre e dicembre, ci sarà spazio anche per il cambio programmazione del venerdì sera. Terminato Tale e quale Show condotto da Carlo Conti, tornerà in onda Antonella Clerici con la seconda edizione di The Voice Senior. Quest'anno, una delle novità riguarderà un membro della giuria: al posto di Al Bano Carrisi arriverà Orietta Berti.