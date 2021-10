Prosegue incontrastato in Italia il successo di Can Yaman, con diversi progetti in cantiere, tra cui un nuovo instore-tour in giro per l'Italia, e anche sul fronte sentimentale vi sono, a quanto pare, importanti aggiornamenti per il divo turco. Secondo quanto riportato dal Gossip, l'attore avrebbe avviato una frequentazione intima con una ragazza italiana, mandando in fumo ogni speranza su un suo possibile ritorno di fiamma con l'ultima compagna vip, Diletta Leotta. Ma, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa emerge.

Can Yaman ha nuova fiamma?

Stando all'indiscrezione del momento, lanciata dai blogger Alessandro Rosica e Biagio D'Anelli via social-media, Can Yaman avrebbe voltato pagina in definitiva nei sentimenti, dopo la recente intervista a Verissimo in cui Diletta Leotta ha annunciato la fine della loro lovestory.

Nell'intervista in questione, la conduttrice siciliana si è detta speranzosa in un ritorno di fiamma in futuro con il divo turco. Cosa che, stando all'ultima indiscrezione su Yaman, non avverrà, almeno non per adesso. Questo, alla luce della presunta nuova conoscenza che avrebbe avviato Can, con una giovane ragazza del Sud-Italia.

Nuovo flirt made in Italy per Can Yaman: l'indiscrezione inaspettata

In occasione di una diretta condivisa su Instagram Can Yaman avrebbe avviato una frequentazione intima con una ragazza italiana di nome Maria. Sul conto della fortunata, al momento, si sa ben poco. O meglio, si è reso noto semplicemente che si tratta di una ragazza dal bell'aspetto e che lei sia una 29enne, che è più giovane di due anni rispetto al divo turco di Daydreamer, 31enne.

Ma non è tutto. Perché dai rumor si apprende, inoltre, che la giovane sia originaria della Campania.

Can Yaman e il futuro ricco di novità: cosa emerge

Sempre secondo i noti beninformati, tuttavia, Can Yaman non si limiterebbe al momento ad una sola conoscenza intima post-Diletta Leotta. “Ci sbilanciamo un altro po’ e vi diciamo che Can attualmente non è impegnato fisso, fisso tipo fidanzato ufficiale con nessuna”, riferiscono inoltre, Rosica e D'Anelli, nel loro intervento social.

Al di là delle chiacchierate novità nella vita sentimentale, il divo turco ora è impegnatissimo sul fronte lavorativo. Nel Belpaese, il turco, eletto personaggio tv dell'anno in Italia al Festival del Cinema di Venezia 2021, ha in cantiere la nuova serie Viola come il mare e il remake di Sandokan prodotti dalla LuxVide, che lo vedono entrambi coprire il ruolo di protagonista.

Ma non è tutto. Prosegue, inoltre, il successo del profumo lanciato da poco da Yaman, Mania, che vede fissato in agenda per Can il Mania-Tour nel Belpaese: si tratta di un instore-tour, per il quale l'attore sarà a chiamato a presentarsi nelle principali città italiane, allo scopo di presentare dal vivo, ai suoi fan, la sua prima fragranza.

Insomma, il futuro per Can Yaman sembra tingersi sempre più del tricolore italiano. Staremo a vedere cos'altro gli riserverà il destino.