Can Yaman continua ad essere uno dei personaggi del momento, costantemente al centro dell'attenzione mediatica sia per la sua carriera professionale ma anche per la sua vita sentimentale. In queste ore, l'attore turco è stato duramente criticato da una spettatrice che ha scritto una lettera a Maurizio Costanzo che cura una rubrica sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Il celebre giornalista, però, ha assunto le difese del divo turco Can, svelando che si tratta di uno degli artisti più corteggiati dalla nostra tv.

Dure critiche contro Can Yaman e interviene Costanzo

Nel dettaglio, la spettatrice ha chiesto a Maurizio Costanzo cosa ne pensasse di Can Yaman e se fosse d'accordo col fatto che si trattava di un personaggio sopravvalutato e che avrebbe dovuto pensare di più alla recitazione piuttosto che a coltivare i suoi muscoli.

Immediata la reazione di Costanzo che non è rimasto impassibile di fronte alle critiche rivolte nei confronti di Can Yaman ed ha prontamente risposto prendendo le difese del divo turco che sta facendo impazzire il pubblico italiano con le sue soap e le serie tv di successo.

'La tv gli fa una corte spietata', ammette Maurizio Costanzo su Can

"E' colpa di Can se il mondo della televisione gli fa una corte spietata?", ha sentenziato Maurizio Costanzo aggiungendo poi se una persona è di bell'aspetto, non bisogna cadere nel classico tranello secondo cui non sarebbe brava nel suo mestiere o intelligente.

"Se la bellezza si dovesse ridurre ad un guscio vuoto, il pubblico non perdonerebbe", ha aggiunto Costanzo spezzando così una lancia in difesa dell'attore turco e ribadendo il fatto che per essere così amato è perché c'è dell'altro oltre all'aspetto fisico.

A tal proposito il giornalista marito di Maria De Filippi, ha ricordato che saranno ben due i prossimi impegni televisivi di Can Yaman, che lo vedranno protagonista sul piccolo schermo.

I nuovi impegni televisivi di Can Yaman: grande attesa per il remake di Sandokan

In queste settimane, infatti, Can si sta dedicando alle riprese della fiction "Viola come il mare" prevista su Canale 5 nel 2022.

L'attore, in questo nuovo progetto, reciterà al fianco di Francesca Chillemi, sua nuova partner artistica, con la quale pare che si sia creato già un ottimo feeling sul set televisivo della serie prodotta da Lux Vide.

Oltre a questo appuntamento, poi, a partire dal mese di febbraio, Can Yaman si dedicherà anche alle riprese del remake di Sandokan, la celebre e fortunata serie tv che venne portata al successo da Kabir Bedi e che tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva con il divo turco e con Luca Argentero.