Can Yaman volta pagina dopo l'addio con Diletta Leotta? È questa l'ultima indiscrezione riportata sul web dall'esperto di Gossip Alessandro Rosica, che nei mesi scorsi aveva annunciato per primo la fine della relazione tra l'attore turco e la bella conduttrice sportiva. A confermare l'addio definitivo è stata poi Diletta, che intervistata da Silvia Toffanin, ha confermato la fine di questa seguitissima storia d'amore che ha fatto impazzire i fan. Intanto, però, sembrerebbe che nella vita di Can ci sia già spazio per un'altra donna.

Dopo l'addio con Diletta Leotta, Can Yaman avrebbe già voltato pagina

Nel dettaglio, la fine della storia d'amore tra Can e Diletta è stata confermata a Verissimo dalla conduttrice sportiva che, quasi in lacrime, non ha nascosto la sua amarezza e un pizzico di delusione per come si è evoluto questo rapporto con il divo turco.

Diletta ha parlato di una storia vissuto a 360 gradi, durante la quale hanno entrambi accelerato un po' i tempi fino ad arrivare a "schiantarsi" e a giungere fin troppo in fretta alla fine di questa relazione.

Can Yaman, al contrario, fino a questo momento ha preferito non proferire parola su quanto è successo con Diletta ma, secondo quanto riportato dall'esperto di gossip Rosica, il divo turco protagonista di DayDreamer e Mr Wrong, avrebbe fatto già spazio nel suo cuore ad un'altra donna.

La verità sul rapporto tra Can e Francesca Chillemi

In queste ore Can Yaman ha pubblicato sui social un nuovo scatto che lo ritrae in compagnia di Francesca Chillemi, che sarà la sua partner femminile sul set di "Viola come il mare", la nuova fiction destinata alla prima serata di Canale 5 nel 2022.

Uno sguardo che ha fatto subito sognare i fan anche se, Rosica ha subito precisato che tra Can e Francesca ci sarebbe un semplice rapporto lavorativo e che tra i due (per il momento) non ci sarebbe affatto del tenero, complice anche il fatto che l'ex Miss Italia è felicemente sposata da un po' di tempo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Retroscena su Can Yaman: ci sarebbe una nuova donna nella sua vita

Al tempo stesso, però, l'esperto di gossip social ha voluto svelare un nuovo retroscena legato alla vita sentimentale di Can Yaman, dopo la rottura ormai definitiva con la bellissima Diletta Leotta.

"A proposito di Can, ci sarebbe già un'altra per lui anche se non sarebbe niente di serio, ma si vedono", ha fatto sapere Rosica sui social.

Un rumor che, per il momento, non è stato commentato dall'attore turco impegnatissimo con il lavoro. Ieri sera, infatti, Can ha lasciato la sua amata Roma per trasferirsi a Palermo: soggiornerà in Sicilia per circa un mese, dove si svolgeranno le riprese dell'attesissima fiction "Viola come il mare".