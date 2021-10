Tra Can Yaman e Diletta Leotta è ormai finita da diversi mesi ma, stando agli ultimi retroscena che riguardano la coppia più chiacchierata e discussa di questa estate, non sarebbe ancora finita del tutto. In particolar modo, sembrerebbe che la bella conduttrice sportiva non sarebbe ancora riuscita a mettere una pietra sopra al passato e alle belle emozioni vissute con il divo turco, al punto che spererebbe ancora oggi in quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno di fiamma.

Dopo l'addio, Diletta Leotta non avrebbe dimenticato Can Yaman

Nel dettaglio, la prima a rompere il silenzio sulla fine di questa relazione è stata proprio la bella Diletta che, in una intervista di qualche settimana fa a Verissimo, scelse di rompere il silenzio e di raccontare tutta la sua verità su quanto fosse accaduto con il divo turco che ha stregato il nostro Paese.

Diletta, in quell'occasione, ammise che effettivamente avevano un po' affrettato i tempi, dato che dopo appena un mese di fidanzamento, Can le chiese già di convolare a nozze insieme.

La conduttrice sportiva, visibilmente emozionata, non chiude definitivamente la porta in merito a questa relazione, lasciando intendere nel salotto di Silvia Toffanin, di essere pronta ad ogni eventuale risvolto di questa situazione.

Il nuovo retroscena su Can e Diletta dopo la rottura

Ebbene, gli ultimi retroscena circa la relazione tra Can e Diletta, arrivano dalle pagine della rivista "Di Più", la quale fa sapere che a distanza ormai di diversi mesi dalla fine di questa relazione, la conduttrice non si sarebbe ancora rassegnata e spererebbe tutt'ora in un ritorno di fiamma con il divo delle soap turche.

"Diletta aspetta il ritorno di Can Yaman", scrive la rivista aggiungendo che i due si sono lasciati a un passo dalle nozze.

"Lei pensa ancora a lui e spera nel suo ritorno", scrive ancora il settimanale di Gossip lasciando intende quindi che Diletta non avrebbe messo una pietra definitiva sul passato e che ancora oggi, spererebbe nel ritorno del suo ex fidanzato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cosa succederà a questo punto? Can Yaman tornerà per davvero tra le braccia della conduttrice oppure ormai ha scelto di voltare pagina in maniera definitiva?

Il prolungato silenzio di Can Yaman dopo l'addio con Diletta

In questi mesi, il divo turco ha preferito non proferire parola in merito a quanto sta accadendo con la bella conduttrice sportiva.

Can si è rinchiuso in religioso silenzio e ha scelto di non rilasciare alcun tipo di intervista: l'attore si è concentrato solo ed esclusivamente sul suo lavoro di attore, dove sta ottenendo un bel po' di soddisfazioni.

Al momento, infatti, sta ultimando le riprese di "Viola come il mare" e poi nel 2022 si dedicherà al remake di Sandokan.