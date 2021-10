Can Yaman e Francesca Chillemi sono la nuova coppia d'oro della fiction italiana. I due, in questi giorni, sono impegnati sul set della nuova serie tv "Viola come il mare", destinata alla prima serata di Canale 5 ed hanno postato una serie di foto su Instagram, che hanno mandato già in tilt i fan. In tantissimi, infatti, sperano che tra i due attori possa sbocciare del tenero anche se l'esperto di Gossip Alessandro Rosica, ha subito frenato gli entusiasmi.

La foto di Can Yaman e Francesca Chillemi fa impazzire i fan

Nel dettaglio, Can Yaman e Francesca Chillemi assieme a tutto il gruppo di lavoro della fiction "Viola come il mare" destinata alla prima serata di Canale 5, in questi giorni si sono trasferiti a Palermo, dove resteranno circa un mese per le riprese delle sei puntate previste.

Can Yaman ha pubblicato una foto che lo ritrae a cena con la sua nuova partner femminile di lavoro e, le reazioni dei fan, non si sono fatte attendere.

In moltissimi hanno sognato e sperato che questo rapporto professionale possa tramutarsi al più presto in qualcos'altro, dato che insieme formano davvero una bellissima coppia e sembrano essere anche molto affiatati.

Il retroscena di Rosica sul rapporto tra Francesca e Can Yaman

Ma possibile che tra i due ci sia davvero del tenero? A fare un po' di chiarezza su questi rumor ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha subito messo a tacere queste indiscrezioni, spezzando così anche gli entusiasmi dei numerosi fan che sperano in un flirt tra i due attori della fiction "Viola come il mare".

Rosica ha subito precisato che tra i due non c'è stato nulla (per il momento) e che il loro rapporto e la loro stima è soltanto dal punto di vista professionale.

"Lei dovrebbe essere sposata, ma questo non conta molto, conta che a casa di Can non ci ha mai dormito", ha fatto sapere Rosica sui social.

Insomma, sembrerebbe proprio che quello tra Can e Francesca sia un puro rapporto professionale, destinato a regalare grandi emozioni al pubblico di Canale 5 che attende con trepidazione di vedere questa nuova fiction, destinata a fare faville dal punto di vista auditel.

Il silenzio di Can sulla fine della love story con Diletta Leotta

Intanto, l'attore turco continua a non sbilanciarsi in merito a quello che è successo con Diletta Leotta. Mentre la conduttrice sportiva ha scelto di parlarne a Verissimo, confermando di fatto la fine di questa relazione che aveva fatto sognare i fan, Can preferisce il silenzio.

A distanza di due mesi dalla loro rottura, Yaman non ha proferito parola sui motivi che hanno spinto lui e Diletta a troncare questa relazione dopo pochi mesi di fidanzamento.