Can Yaman si prepara al meglio per affrontare quelli che saranno i prossimi impegni professionali che lo vedranno protagonista. In queste ore, sul suo profilo Instagram, l'attore ha confermato l'inizio delle riprese di Viola come il mare, la nuova fiction prodotta da Lux Vide che lo vedrà protagonista nel prime time di Canale 5 del 2022. Tuttavia, Can ha rotto il silenzio anche su un altro progetto che lo vedrà coinvolto: si tratta del remake di Sandokan.

La verità di Can Yaman sul remake di Sandokan

Lo scorso anno, i produttori di Lux Vide avevano annunciato in "pompa magna" la loro scelta di puntare sul remake di Sandokan, serie che avrebbe avuto come protagonista proprio l'attore turco che ha conquistato il pubblico italiano.

Le riprese della fiction dovevano cominciare questa estate, ma alla fine non è stato così. Sandokan è stata rimandata e c'è stato un momento in cui si temeva che la serie potesse essere definitivamente sospesa e cancellata. A fare un po' di chiarezza, in queste ore, ci ha pensato anche Can Yaman che sui social ha rotto il silenzio su Sandokan, confermando che la fiction verrà realizzata e che a breve tornerà ad allenarsi al meglio per poter interpretare la "tigre di Mompracem".

'Non vedo l'ora', scrive Can sui social parlando di Sandokan

L'attore turco, in un post Instagram, ha ammesso che mentre si trovava sul set di Viola come il mare, ha scelto di fare un salto negli studi dove è stato allestito il set di Sandokan.

"Gli sviluppi mi hanno emozionato un sacco", ha ammesso Can Yaman aggiungendo poi che molto presto riprenderanno gli addestramenti e comincerà anche il coaching d'inglese. "Non vedo l'ora", ha scritto l'attore sui social confermando così il grande entusiasmo per questo nuovo progetto che lo vedrà protagonista e destinato a conquistare il mercato televisivo internazionale.

E così, in attesa di avere nuove anticipazioni su questa fiction, Can si dedica anima e corpo alle riprese di Viola come il mare, che lo vede protagonista al fianco dell'attrice Francesca Chillemi.

Le parole di Can su Francesca Chillemi e il silenzio social su Diletta Leotta

L'attore ha fatto sapere che il clima sul set è di grande intesa e che con l'ex Miss Italia vi è un grande feeling professionale che fa ben sperare per la buona riuscita di questo prodotto.

Intanto Can continua a essere anche al centro del gossip per la fine della sua storia d'amore con Diletta Leotta. La conduttrice ha confermato che la loro relazione è finita mentre Yaman ha scelto di perseguire ancora la strada del silenzio e fino a questo momento non ha proferito parola sulla loro rottura.