La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a tenere banco sul web e sui social. Sono in tanti a chiedersi cosa sia successo dopo la fine di questa relazione e perché i due si siano lasciati da un momento all'altro, senza dare alcun tipo di spiegazioni ai fan che li seguono sui social. Diletta ha raccontato la sua versione dei fatti a Verissimo mentre Can Yaman preferisce stare in silenzio e, qualcuno, sostiene che l'attore stia male dopo questa rottura. Ma è davvero così?

A fare un po' di chiarezza ci ha pensato Alessandro Rosica, che ha prontamente smentito queste indiscrezioni.

Diletta Leotta conferma la fine della storia d'amore con Can Yaman

Nel dettaglio, Diletta Leotta è stata la prima a rompere il silenzio circa la fine della sua relazione con l'attore turco protagonista di svariate soap di successo.

La conduttrice sportiva, intervistata a Verissimo, ha ammesso che hanno fatto le cose in maniera troppo veloce e per questo motivo si sono "schiantati", rendendosi conto che non potevano più proseguire insieme questo percorso.

Diletta, visibilmente commossa e a quasi in lacrime, non ha nascosto che il loro è stato un grande amore e che ad oggi non avrebbe ancora cancellato definitivamente questo sentimento.

L'attore turco Can Yaman sta male dopo l'addio con Diletta?

Situazione diversa, invece per quanto riguarda Can Yaman: l'attore turco non ha proferito parola su quanto è successo ed è rimasto in religioso silenzio.

Nelle scorse settimane, però, sono uscite delle foto di Can paparazzato in lacrime e, secondo i giornali, piangeva proprio per la fine della relazione con la conduttrice sportiva.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma è davvero così? Can Yaman non parla di Diletta perché sta male e sta ancora soffrendo per la fine di questa relazione sentimentale? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato l'esperto di Gossip Alessandro Rosica che, in una recente intervista, ha messo a tacere queste voci che circolano intorno all'attore turco.

Il retroscena di Rosica sull'addio tra Can e Diletta

"Una sciocchezza", ha sbottato Rosica commentando le indiscrezioni secondo cui Can starebbe male per la Leotta.

Al tempo stesso, però, l'esperto di gossip ha sottolineato il fatto che entrambi siano rimasti male per il modo in cui questa storia si è interrotta e ha fatto sapere che ad oggi sarebbero in "cattivi rapporti".

Insomma secondo Alessandro Rosica i due non starebbero soffrendo per questo addio ed entrambi ormai avrebbero voltato pagina.

"Ci hanno preso in giro tutti per lucrarci sopra", ha sentenziato Rosica convinto del fatto che questa storia d'amore tra Can e Diletta sia stata creata a tavolino per far sì che i due ottenessero vantaggi.

"Sponsor, progetti", ha rivelato Rosica sostenendo così che entrambi ne avrebbero guadagnato da questa situazione.