Can Yaman e Diletta Leotta hanno ufficialmente intrapreso due strade differenti. I due si sono lasciati, e a confermare questo addio è stata la conduttrice sportiva nel corso della sua recente intervista a Verissimo, dove ha annunciato che ormai non fa più coppia fissa con il divo turco. Una notizia che non ha meravigliato i numerosi fan social della coppia, dato che già da un po' di tempo i due non si facevano vedere più insieme, anche se, a differenza di Diletta, Can Yaman continua a mantenere il silenzio assoluto.

E' già finita tra Diletta Leotta e Can Yaman

Nel dettaglio, Diletta Leotta è stata la prima a voler rompere il ghiaccio e a voler raccontare la sua verità su quanto è accaduto con Can Yaman.

La conduttrice sportiva non ha rinnegato nulla della bella storia d'amore vissuta con il divo turco protagonista di DayDreamer e Mr Wrong ed ha ammesso che entrambi hanno vissuto tutto con grande passione.

Al tempo stesso, però, Diletta ha ammesso che forse hanno accelerato un po' troppo i tempi e che questa cosa li ha portati a rendersi conto del fatto di non poter più stare insieme.

Tuttavia, mentre Diletta ha scelto di esporsi pubblicamente e di fare chiarezza su quanto è successo con Can Yaman, l'attore turco preferisce mantenere il silenzio assoluto.

I dubbi sul silenzio di Can Yaman

A distanza ormai di quasi due mesi dalla fine di questa relazione con la conduttrice sportiva, volto simbolo di Dazn, Can Yaman non ha proferito ancora parola.

L'attore non ha mai fatto minimamente cenno a quello che è successo con Diletta né tantomeno si è espresso sulla loro rottura.

Un silenzio assordante che fa ancora più rumore e che non lascia indifferenti i fan. Perché far finta che non sia successo nulla, dopo che lo stesso Can Yaman ha pubblicato sui suoi social un bel po' di scatti che lo ritraevano in compagnia dell'ormai ex fidanzata Diletta Leotta?

In queste ore, è tornato a parlare della coppia anche l'esperto di Gossip Alessandro Rosica, che in una recente intervista non ha risparmiato frecciatine.

I retroscena di Rosica sull'addio tra Leotta e Yaman

Secondo Rosica, sarebbe stata Diletta a mettere la parola fine a questa relazione, complici anche certi atteggiamenti da parte dell'attore.

Per quanto riguarda Can, invece, l'esperto di gossip ha svelato che "gli piace divertirsi" e che certe volte sarebbe un po' eccessivo.

In merito all'intervista di Diletta rilasciata a Verissimo, Rosica non ha dubbi sul fatto che la conduttrice avrebbe mentito nel momento in cui ha lasciato intende di provare ancora qualcosa per Yaman. "E' falsa", ha sentenziato l'esperto di gossip.

I dubbi su questa rottura restano anche se, per il momento, Can Yaman va avanti per la sua strada e si concentra solo su quelli che saranno i suoi prossimi impegni lavorativi.

L'attore turco si concentra solo sul suo lavoro

In queste settimane, infatti, l'attore è impegnato con il lancio della sua nuova linea di profumi che verrà distribuita in tutto il mondo.

Al tempo stesso, poi, Can si sta preparando al meglio per affrontare le riprese della fiction "Viola come il mare" che andrà in onda nel 2022 in prima serata su Canale 5.

Sui social, l'attore ha condiviso un video dove si vede che è impegnato con un corso accelerato di dizione, così da poter recitare completamente in italiano durante le riprese della fiction che lo vedrà protagonista con Francesca Chillemi.