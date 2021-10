La querelle tra Mietta e Selvaggia Lucarelli continua a tenere banco. In occasione della seconda puntata di Ballando con le Stelle, la concorrente non si è potuta esibire perché positiva al coronavirus. A quel punto la giurata si è augurata che nel programma tutti avessero fatto il vaccino anti-Covid. Di fronte all'atteggiamento vago dell'artista, Lucarelli, su Instagram, ha spiegato il suo punto di vista.

La versione della concorrente

Mietta, dopo essere stata dipinta da alcuni telespettatori "artista no-vax", ha fornito la sua versione dei fatti.

La diretta interessata ha spiegato di non avere ancora fatto il vaccino-anti-Covid per motivi di salute. Tuttavia, la concorrente ha sostenuto di aver lavorato regolarmente a Ballando con le Stelle grazie al green pass ottenuto dal tampone rapido. Ma non ammette gli attacchi ricevuti: "Trovo vergognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata. Sono rimasta spiazzata perché non volevo condividere il mio privato in diretta". Per questo, la cantante si è detta sicura di voler "agire in ogni sede a tutela della sua privacy e della sua dignità e che si aspetta delle scuse da chi l'ha messo inopinatamente alla gogna".

Lucarelli replica

In risposta a quanto affermato da Mietta, Selvaggia Lucarelli ha ha deciso di replicare.

La giurata di Ballando con le Stelle ha sollevato alcuni dubbi sulla versione fornita dalla concorrente: "Conservo alcuni dubbi, ma accetto questa spiegazione". Successivamente la 47enne si è detta spiazzata sul fatto che Mietta, essendo impossibilitata a fare il vaccino-anti Covid, abbia accettato di partecipare a un programma dove il distanziamento sociale è spesso annullato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lucarelli ha cercato di spiegare che la sua domanda sul vaccino non era affatto maliziosa: "Nessuno ha violato la sua privacy". Al contrario Selvaggia ha sostenuto che non è stata la sua domanda a suscitare il clamore mediatico, ma la risposta ambigua di Mietta. In merito alla presunta querela, Lucarelli ha fatto sapere di non avere timori: "Minacciare azioni legali per una domanda è una reazione piuttosto scomposta, ma nel caso sarò pronta a difendermi dal reato contestato, il famoso 'reato di domanda'".

La stoccata di Selvaggia

Prima di concludere il suo intervento, Selvaggia Lucarelli ha sollevato ulteriori dubbi sulla versione fornita da Mietta. Secondo la giurata, la concorrente di Ballando con le Stelle si sarebbe contraddetta da sola: a Domenica In, Mariotto ha spiegato che Mietta non ha mai parlato del vaccino anti-Covid perché i suoi genitori non sarebbero a conoscenza della scelta della figlia. Sulla base di quanto dichiarato, Lucarelli ha spiegato di avere più o meno la stessa età di Mietta e di aver terminato il ciclo vaccinale nel mese di luglio mentre l'artista è ancora alle prese con dei controlli medici: "Lunghi questi accertamenti, spero finiscano presto".