Inizio stagione decisamente non facile per le reti Mediaset, che stanno facendo i conti con un sostanziale crollo dal punto di vista auditel. A farne le spese, in queste prime settimane della stagione autunnale 2021, sono soprattutto programmi storici come nel caso di Pomeriggio 5 e Grande Fratello Vip 6, condotti rispettivamente da Barbara d'Urso e Alfonso Signorini. Non se la cava meglio neppure Striscia la notizia, tornato in onda solo questa settimana con la nuova coppia Siani-Incontrada.

Barbara d'Urso in crisi d'ascolti a Mediaset? Crolla Pomeriggio 5

Nel dettaglio, il focus ascolti di questo inizio stagione televisiva vede in grandissima difficoltà Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso che quest'anno è stato letteralmente rivoluzionato dal punto di vista dei contenuti e della durata.

Il programma, in onda dal lunedì al venerdì dalle 17:35 alle 18:40 circa, ha dovuto rinunciare (per volere dell'azienda) a tutta la parte dedicata al Gossip e ai reality show, perdendo anche la presenza degli opinionisti nazional-popolari, che fino allo scorso anno popolavano il salotto di Canale 5.

Il risultato? Gli ascolti di Pomeriggio 5 sono in netto calo e il dato particolarmente allarmante è quello registrato il 30 settembre.

La trasmissione di Barbara d'Urso ha intrattenuto una media di appena 1,1 milioni di spettatori fermandosi all'11% di share contro il 18% registrato nella stessa fascia oraria da La Vita in diretta su Rai 1.

Striscia la notizia 2021/2022, ascolti in netto calo

Non se la cava meglio neppure Striscia la notizia.

Il tg satirico ideato da Antonio Ricci, quest'anno è stato affidato nelle mani dell'inedita coppia composta da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada ma gli ascolti non sembrano essere proprio dei migliori.

Dopo un esordio col 19% di share, il programma ha registrato un netto calo di ascolti con la puntata di giovedì sera, seguita da una media di circa 3,7 milioni di spettatori su Canale 5 con appena il 15,85%.

Numeri che hanno permesso al game Soliti Ignoti condotto da Amadeus, di avere la meglio nella gara ascolti dell'access prime time, con una media di ben 4,5 milioni di fedelissimi spettatori e uno share che ha sfiorato la soglia del 20%.

Il Grande Fratello Vip perde la gara ascolti in prime time

Dati allarmanti anche per il Grande Fratello Vip 6, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che in queste prime settimane di messa in onda non ha mai vinto la sfida auditel del prime time contro Rai.

Le puntate serali del GF Vip 6, di lunedì sera sono state sempre battute dai Bastardi di Pizzofalcone, la serie tv con Alessandro Gassman, mentre di venerdì sera hanno perso contro Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Anche per Italia 1, la situazione non è tanto positiva. A spiccare è il flop di Honolulu, la nuova trasmissione comica con Fatima Trotta che in queste prime settimane si è fermata ad una media di appena 700 mila spettatori in prime time.