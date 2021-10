Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con Cuori, la nuova fiction della domenica sera che sta appassionando il pubblico e che vede protagonisti Daniele Pecci e Pilar Fogliati. Dopo il buon esordio della prima puntata, si attende con trepidazione la messa in onda della seconda prevista per domenica 24 ottobre come sempre in prime time. Intanto l'attore che veste i panni di Cesare, alias Daniele Pecci, in una recente intervista concessa a Serena Bortone ha annunciato un succulento spoiler su quello che succederà nel corso delle prossime puntate.

Ottimo debutto per la fiction Cuori: la rete ammiraglia Rai vince la gara ascolti

Nel dettaglio, la prima puntata di Cuori ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori della rete ammiraglia Rai.

La fiction ha ottenuto un ascolto medio di quattro milioni di spettatori con uno share del 20% e ha vinto a mani basse la sfida degli ascolti della prima serata.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia di avere la meglio contro il programma competitor Scherzi a parte, in onda nella stessa fascia oraria su Canale 5, che si è fermato a una media del 14% di share.

Insomma un vero trionfo per questa fiction che sembra avere tutte le carte in regola per proseguire la sua marcia trionfante nella domenica sera autunnale di Rai 1.

Le anticipazioni sulle nuove puntate di Cuori: parla l'attore di Cesare

Intant, il protagonista Daniele Pecci, intervistato in diretta televisiva su Rai 1, si è lasciato andare a un piccolo spoiler su quello che succederà nel corso delle nuove puntate di questa prima stagione di Cuori in programma nelle prossime settimane in prime time.

"Una anticipazione su Cuori? Accadranno delle cose gravi", ha ammesso l'attore che veste i panni del dottor Cesare nella fiction della domenica sera Rai.

Pur non rivelando altro, Daniele Pecci si è lasciato andare a questa anticipazione che lascia pensare al fatto che ci saranno un bel po' di colpi di scena nel corso delle prossime puntate della fiction, i quali sicuramente non deluderanno le aspettative del pubblico.

Gli spoiler della seconda puntata di Cuori, in onda domenica 24 ottobre su Rai 1

Intanto, in vista della seconda puntata di Cuori prevista per questa domenica 24 ottobre in prime time su Rai 1, le anticipazioni ufficiali rivelano che al reparto di cardiochirurgia tutti saranno in trepidante attesa per la visita del Vescovo.

Il suo parere positivo, infatti, potrebbe riuscire a sbloccare i fondi per il trapianto.

In ospedale arriverà una nuova giovane paziente, mentre Delia e Alberto si ritroveranno sempre più in guerra e ormai ai ferri corti. Riusciranno a trovare un punto di incontro? La risposta nel corso delle prossime puntate.