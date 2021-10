Prosegue l'appuntamento domenicale con Cuori, la nuova fiction di Rai 1 che vede protagonisti Daniele Pecci e Pilar Fogliati. Il 31 ottobre, in prime time, andrà in onda la terza puntata prevista di questa prima stagione che sta conquistando il pubblico della rete ammiraglia, ottenendo dei risultati d'ascolto molto positivi in prime time. I colpi di scena non mancheranno nel corso dei prossimi due episodi che andranno a comporre la terza puntata e per Alberto e Delia arriverà il momento della resa dei conti finale.

Anticipazioni Cuori, trama terza puntata: Mosca viene smascherato da Agata

Nel dettaglio, la terza puntata di Cuori si aprirà con l'episodio dal titolo "Tradimenti".

Le anticipazioni rivelano che in ospedale arriverà Agata, per sottoporre suo figlio a una visita.

Sarà in questa occasione che la donna noterà anche un particolare che non la lascerà affatto indifferente. Agata, infatti, si renderà conto della fede nuziale che il capo chirurgo Mosca porta al dito e così, nel giro di pochi secondi, tutte le bugie crolleranno.

Tuttavia, gli spoiler di questa terza puntata di Cuori di domenica 31 ottobre 2021, rivelano che non ci sarà tempo per dare le giuste e dovute spiegazioni, dato che Mosca sarà chiamato ad affrontare una nuova emergenza improvvisa.

Alberto ritrova la donna con cui tradì Delia: spoiler Cuori di domenica 31 ottobre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché sempre durante il primo episodio dal titolo "Tradimenti", Alberto si ritroverà a fare un incontro che non lo lascerà affatto indifferente.

Il medico ritroverà Ilaria, la donna con cui aveva tradito Delia.

A seguire, il secondo episodio di questa terza puntata di Cuori, dal titolo "Porte girevoli". Le anticipazioni rivelano che l'arrivo di Ilaria renderà tutto più complicato, in primis il rapporto e la convivenza tra Alberto e Delia, i quali si ritroveranno sempre più ai ferri corti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per i due, però, questo non sarà il momento giusto per prendere le distanze, dato che si ritroveranno costretti a collaborare insieme, in vista dell'atteso congresso di cardiochirurgia, a cui Cesare ha invitato luminari che arriveranno da tutto il mondo.

Delia vede crollare le sue certezze: anticipazioni terza puntata Cuori

Tuttavia, gli spoiler di questa terza puntata di Cuori in onda domenica 31 ottobre in prima serata su Rai 1, rivelano che per Delia arriverà un momento difficile da affrontare e digerire.

La donna, infatti, scoprirà che tutto quello che credeva di sapere sul passato, in realtà è soltanto una menzogna e così vedrà crollare tutte le certezze accumulate fino a questo momento. Come reagirà? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della fiction.