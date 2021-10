Domenica 31 ottobre è attesa la terza puntata della nuova fiction di Rai 1, Cuori. Dopo il successo dei primi due appuntamenti, in cui il pubblico ha avuto modo di approfondire le dinamiche e i caratteri di ciascun personaggio, ecco che si entra dal vivo con la terza puntata in onda nella serata di Halloween. Stando alle anticipazioni, per Delia e Alberto arriverà il fatidico momento della resa dei conti. Tutto avrà inizio quando al rinomato ospedale torinese giungerà una persona riguardante il passato di Alberto: Ilaria. Successivamente sarà Cesare Corvara ad apprendere qualcosa di poco gradevole riguardante sua moglie.

Nel dettaglio, in occasione di un congresso, il primario del reparto cardiochirurgia del Molinette scoprirà che Delia gli ha sempre mentito.

Anticipazioni Cuori, episodio 5: all'ospedale Molinette Alberto rivede Ilaria

Domenica 31 ottobre 2021 il pubblico di Cuori assisterà agli episodi 5 e 6 intitolati rispettivamente 'Tradimenti' e 'Porte girevoli'. Nell'episodio numero cinque, all'ospedale Molinette della Torino degli anni '67 arriverà la signora Agata per far visitare il proprio figlio ai medici. Sarà così che Agata incontrerà il capo chirurgo Mosca e noterà la fede al dito dell'uomo, facendo crollare tutte quelle bugie raccontate dal medico stesso. Successivamente il team di Cesare Corvara sarà indaffarato da un'improvvisa emergenza che non lascerà tempo a spiegazioni e catturerà l'attenzione dell'intero ospedale.

Durante questo imperdibile episodio, i telespettatori assisteranno all'incontro tra Alberto Ferraris e quella che una volta era la sua amante, Ilaria. A quanto pare, mentre stava con Delia, il cardiochirurgo aveva una relazione con questa ragazza. Sarà così che Alberto cercherà di evitare la sua ex Delia, onde evitare di tornare a parlare del tradimento avvenuto anni fa.

Spoiler Cuori, episodio 6: Delia smascherata

Suspense ed emozioni non mancheranno nemmeno nell'episodio numero sei di Cuori. L'arrivo di Ilaria metterà a dura prova la civile convivenza lavorativa tra Delia e Alberto. Nonostante ciò, il destino giocherà loro uno scherzetto spingendoli a collaborare in vista di un importante congresso di cardiochirurgia: voleranno stracci oppure i due riusciranno a mantenere un tono professionale?

Nel frattempo il primario Cesare Corvara inviterà, al medesimo congresso, anche i migliori luminari di tutto il globo. La situazione, a quanto pare, prenderà una piega poco favorevole quando Cesare scoprirà la verità sulla moglie. Quale sarà la reazione del primario nell'apprendere che tutte le cose che gli ha detto Delia sul suo passato sono soltanto bugie?