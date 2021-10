Grande successo per la prima puntata di Cuori, la nuova fiction Rai che ha debuttato domenica 20 ottobre. Cresce l'attesa per i prossimi episodi, in programma per domenica 24 ottobre. Le anticipazioni promettono diversi colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda la situazione sentimentale di Delia. A proposito della protagonista, Pilar Fogliati, l'attrice che la interpreta, ha rilasciato un'intervista interessante nella quale ha parlato degli sviluppi di Cuori e non solo.

Cuori, l'attrice Pilar Fogliati anticipa: 'Passioni e tumulti del cuore in primo piano'

Domenica 20 ottobre, su Rai 1, è andata in onda la prima puntata di Cuori, fiction con un cast d'eccezione: ad affiancare la protagonista femminile, Delia, interpretata da Pilar Fogliati, ci sono Matteo Martari e Daniele Pecci. L'idea è stata vincente: raccontare le innovazioni della cardiochirurgia degli anni '60 e, nello stesso tempo, il cambiamento culturale dell'epoca, proiettato verso l'integrazione sempre maggiore della donna, anche in campo lavorativo. Quale esempio migliore raccontare la storia di Delia, un cardiochirurgo donna specializzatasi all'estero e poi tornata in Italia per mettere sul campo le sue conoscenze?

Ma Cuori non è solo questo, è anche il racconto di una storia d'amore tormentata e difficile.

A tal proposito, Pilar Fogliati, in una recente intervista a Telepiù, ha anticipato: '' In questa serie la passione e i tumulti del cuore sono in primo piano. Il cuore è una macchina perfetta, ma diventa complicato quando si tratta di interpretarla''.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Delia è una donna determinata, sia sul piano professionale che sentimentale. L'attrice lo rimarca, promettendo interessanti sviluppi nelle nuove puntate di Cuori su Rai 1: ''C'è un triangolo amoroso pazzesco degno di un romanzo russo''. Promessa confermata dalle anticipazioni della seconda puntata in programma domenica 24 ottobre.

Anticipazioni Cuori su Rai 1 seconda puntata di domenica 24 ottobre

Cosa succede nei prossimi due episodi di Cuori? Tra Delia e Alberto cresce la tensione quando arriva in ospedale la giovane Rosa. I due medici hanno idee opposte in merito all'operazione. Nel frattempo, Agata (Gaia Messerklinger) è al centro delle attenzioni di Mosca. La situazione è piuttosto complicata, anche perché Mosca è sposato con l'algida e ambiziosa Elvira (Simona Nasi).

Le anticipazioni di Cuori della seconda puntata, in onda su Rai 1 domenica 24 ottobre, raccontano che le condizioni di Rosa si faranno critiche. Mosca se la prende con Delia. Come se non bastasse, la paziente scompare dal reparto e Delia ha solo 48 ore per trovarla. Ci riuscirà? Non resta che attendere la messa in onda dei due nuovi episodi, attesissimi dal pubblico.