Cosa accadrà nelle prossime puntate di Cuori, la nuova Serie TV in onda su Rai 1 con Daniele Pecci e Pilar Fogliati? Le trame sono davvero avvincenti e stanno appassionando i telespettatori.

Siamo negli anni '60 e la cardiochirurgia sta facendo passi da gigante. A operare nell'ospedale c'è anche una donna, cosa assai strana per il periodo. Non è vista bene da tutti, ma Delia non molla e va avanti. Parallelamente, c'è anche una storia d'amore difficile, che risente di errori commessi in passato.

A raccontare gli sviluppi dei nuovi episodi di Cuori è stato l'attore Daniele Pecci, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Cuori, la serie Tv Rai che ha conquistato il pubblico è ispirata a una storia vera

Le trame di Cuori si ispirano a una storia vera, quella degli interventi cardiochirurgici pionieristici dell'ospedale Molinette di Torino negli anni '60. I personaggi di Alberto e Cesare ripercorrono le carriere di due medici realmente esistiti, al contrario di Delia che, di fatto, è colei che dà il via all'intreccio narrativo.

La serie è composta da 16 episodi che andranno in onda per 8 serate su Rai 1 e su RaiPlay on demand, dove è possibile rivedere anche tutte le puntate.

Daniele Pecci è stato di recente ospite a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone, e ha raccontato come ha iniziato la sua carriera di attore, oltre a dare interessanti anticipazioni sulle nuove puntate della serie televisiva dove recita accanto a Pilar Fogliati.

Parla Daniele Pecci, il protagonista di Cuori su Rai 1

L'attore, intervistato da Serena Bortone, ha voluto subito puntualizzare come la sua bellezza non abbia cambiato la sua vita: "Quello che ero, sono rimasto". La sua carriera è iniziata per puro caso, quando una professoressa di latino lo ha iscritto a un corso di recitazione a soli 15 anni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Pecci è rimasto estasiato da quel mondo magico e ha deciso quindi di proseguire: "Mi piaceva qualcosa a metà tra la letteratura e ciò che la letteratura diventava sul palcoscenico". L'attore, che il pubblico sta ora seguendo nella serie Tv Cuori, ha parlato anche dei suoi progetti futuri e di ciò che gli piacerebbe fare.

Una delle sue più grandi passioni, presenti fin da quando era ragazzino, è il teatro: A tal proposito, l'attore ha dichiarato: "Mi mancano tantissimi ruoli da interpretare.

Penso a Macbeth. Non l'ho mai fatto a teatro".

E, riguardo le prossime puntate di Cuori che i telespettatori avranno modo di vedere, Daniele Pecci non ha dubbi: "Accadranno cose gravi". A quanto pare, sono previsti grossi colpi di scena sia per quanto riguarda le dinamiche dell'ospedale, sia per le vite private dei protagonisti. E chissà che Delia e Alberto non possano finalmente trovare un punto di incontro.