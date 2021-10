Diletta Leotta, ormai tornata single dopo la rottura con l'attore turco Can Yaman, continua a rimanere sotto i riflettori. In questi ultimi giorni, la conduttrice sembra aver approfittato della sosta del campionato di calcio di Serie A, per rilassarsi qualche giorno nell'isola di Ibiza, insieme ad alcune amiche. Non molte ore fa Diletta ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram le sue prime foto al mare e un video, accompagnati dalla didascalia "Wild Ibiza". Le fotografie però, nonostante non abbiano nulla di strano, hanno fatto scattare immediatamente i sospetti di Deianira Marzano, la quale ha pubblicato una storia nella quale mostra che anche un ex fidanzato di Diletta Leotta si troverebbe a Ibiza, e scrive: "Strane coincidenze".

Si tratta di Daniele Scardina, detto anche "King Toretto".

Deianira segnala la presenza di Daniele Scardina ad Ibiza insieme a Diletta

Diletta Leotta continua a essere protagonista indiscussa, insieme al suo ex fidanzato Can Yaman, del Gossip del momento. Nelle ultime ore, la conduttrice televisiva è volata ad Ibiza con alcune amiche per trascorrere alcuni giorni di relax. Non ci è voluto molto, però, prima che l'influencer napoletana Deianira Marzano si accorgesse di un particolare interessante: nell'isola spagnola, infatti, ci sarebbe anche Daniele Scardina, ex fidanzato di Diletta Leotta. Il pugile italiano, proprio alcune ore fa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, una foto a bordo di un aereo privato, con la frase: "Flying in style Ibiza".

La segnalazione data da Deianira Marzano, potrebbe essere una semplice casualità: molti personaggi noti e non, infatti, nel mese di ottobre si recano a Ibiza per continuare l'estate e rilassarsi nei week end e non è detto che tra Scardina e Leotta ci sia stato davvero un riavvicinamento.

Diletta Leotta a Verissimo: 'In futuro non so cosa succederà'

Nell'ultima intervista rilasciata a Verissimo, Diletta Leotta aveva confessato alcuni dettagli della fine della sua storia d'amore con Can Yaman e aveva fatto intendere di provare ancora dei forti sentimenti per l'attore turco: "Chi pensa che l'amore possa essere qualcosa di programmato, non sa cos'è l'amore.

Io mi auguro che possa ricominciare", aveva dichiarato. Durante l'intervista, Leotta aveva confessato a Silvia Toffanin che per lei non era un momento tanto facile: "Può capitare. In futuro non so cosa succederà. L'amore e la vita sono imprevedibili". Al momento, la conduttrice catanese non ha rilasciato alcuna dichiarazione per quanto riguarda la sua vita sentimentale e, per scoprire se la segnalazione di Deianira Marzano abbia qualcosa di fondato, bisognerà aspettare i prossimi giorni.