Diletta Leotta ha archiviato la sua storia sentimentale con Can Yaman? Secondo il sito Dagospia, la risposta sarebbe affermativa. Il volto di Dazn, nelle ultime settimane, avrebbe fatto spazio nella sua vita a Giacomo Cavalli, modello bresciano che coltiva il sogno di diventare un manager di successo. Sebbene la diretta interessata non abbia fornito alcuna novità al riguardo, a quanto pare lei e Giacomo avrebbero già trascorso un week-end a Ibiza in compagnia di amici.

Giacomo Cavalli: semplice amico e nuovo amore di Diletta?

Mentre si vocifera che Can Yaman, impegnato nelle riprese di "Viola come il mare" con Francesca Chillemi abbia già un nuovo flirt, ecco che l'attenzione del mondo del Gossip si concentra di nuovo su Diletta Leotta.

Dopo l'intervista a Verissimo, nella quale la giornalista sembrava aver lasciato uno spiraglio aperto al ritorno di fiamma con l'attore turco, nulla si era più saputo sulla sua vita sentimentale. Adesso, però, a fornire informazioni sulla catanese ci ha pensato il sito gestito da Roberto D'Agostino, che ha rivelato l'identità dell'uomo che potrebbe far tornare a battere il cuore di Leotta.

Giacomo Cavalli, modello bresciano classe 1993, figlio del velista Beppe Cavalli, starebbe passando molto del suo tempo con Diletta. I due giovani, oltre a seguirsi reciprocamente su Instagram, avrebbero fatto una breve vacanza insieme, seppure in compagnia della comitiva di amici e in più sarebbero stati avvistati insieme a Milano nelle ultime settimane.

Il giornalista Candela, che riporta la notizia di gossip, ha chiarito che non si può ancora dire se si tratti di semplice amicizia, flirt passeggero o inizio di una relazione duratura: solo il tempo potrà dirlo.

La fine dell'amore con Can

La relazione tra Diletta e Can Yaman, terminata di punto in bianco la scorsa estate dopo una vacanza in Turchia e le voci di un matrimonio imminente, è stata per tutta la sua durata molto chiacchierata.

Non sono stati pochi coloro i quali hanno sostenuto che si trattasse solo di una montatura creata per alimentare il gossip e aumentare la visibilità di entrambi. I dubbiosi avevano iniziato a vacillare quando un anello di fidanzamento era apparso all'anulare sinistro della giornalista sportivo. Poi però l'incanto si è rotto per via di divergenze non ben chiarite da nessuno dei due.

Non appare strano quindi che Diletta voglia mantenere il massimo riserbo sull'inizio di una nuova frequentazione, sempre che Giacomo sia più di un semplice amico per lei. Solo il tempo potrà chiarire se il cuore di Leotta è tornato a battere dopo aver sofferto, come lei stessa ha dichiarato a Silvia Toffanin, per la fine dell'amore con l'attore turco.