Grande attesa per Don Matteo 13, la fortunata Serie TV dei record con protagonista Terence Hill, che tornerà in onda nel 2022 in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni ufficiali rivelano che quest'anno ci saranno un bel po' di novità, a partire dall'uscita di scena del personaggio di Don Matteo e dall'arrivo di Don Massimo, il nuovo prete che sarà interpretato da Raoul Bova. E, a tal proposito, il rapporto tra Cecchini e il nuovo parroco non sarà affatto dei migliori.

Ecco le nuove anticipazioni su Don Matteo 13: la fiction prosegue senza Terence Hill

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Don Matteo 13, rivelano che Terence Hill sarà protagonista della fiction soltanto per le prime quattro puntate.

Dopodiché si assisterà alla sua uscita di scena definitiva: a confermarlo è stato proprio l'attore che, in una serie di interviste, ha ammesso di aver sentito il bisogno e la necessità di staccare un po' la spina da questo impegno che richiede la sua presenza sul set per svariati mesi all'anno.

Un addio che ha lasciato senza parole i numerosi fan della fiction di Rai 1, molti dei quali si sono lamentati per l'uscita di scena di Terence e per il fatto che, al suo posto arriverà un nuovo parroco che prenderà in mano le redini della situazione.

Don Massimo nei guai dopo le accuse di Cecchini

Ma cosa succederà nelle prime puntate che vedranno protagonista Don Massimo, interpretato dalla new entry Raoul Bova?

Le anticipazioni ufficiali rivelano che il suo arrivo in città non sarà accolto nel migliore dei modi.

In particolare, a scagliarsi contro il nuovo parroco interpretato da Bova ci penserà il maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica.

Cecchini, infatti, non crederà nella buona fede di Don Massimo e, addirittura, in un primo momento lo riterrà responsabile della scomparsa di Don Matteo, di cui in un primo momento si perderanno le tracce in maniera clamorosa e inaspettata.

Come se non bastasse, le anticipazioni di questa tredicesima stagione della fiction Rai, rivelano che Cecchini accuserà Don Massimo di non essere un vero prete e quindi di voler prendere in giro tutti.

Nuovo amore per Nardi: anticipazioni Don Matteo 13

Insomma un arrivo che non sarà per niente facile quello del prete interpretato da Bova, che si ritroverà a fare i conti con i dubbi e i sospetti del maresciallo interpretato da Frassica.

Riuscirà Don Massimo, nel corso del tempo, a conquistare la fiducia degli amici di Don Matteo e a dimostrare di non essere il responsabile della sparizione del personaggio interpretato da Terence Hill? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate previste dal 2022 in prime time su Rai 1.

Spazio anche alle nuove vicende del pm Nardi: in questa tredicesima stagione arriverà una nuova donna in grado di fargli battere il cuore.