Amedeo Goria è stato eliminato da qualche giorno dal Grande Fratello Vip, ma non cessano le polemiche contro di lui. Dopo l'entrata di Vera Miales, la fidanzata del giornalista sportivo, all'interno della casa del Reality Show e la smentita sulla presunta gravidanza, la conduttrice di Pomeriggio 5 Barbara D'Urso non ha esitato a chiedergli come va con la ragazza. Amedeo ha affermato che non si sente fidanzato, piuttosto si definisce semi-fidanzato. A quel punto D'Urso non ci sta e ricorda ad Amedeo che è venuto più volte nelle sue trasmissioni presentando Vera come la sua fidanzata.

Amedeo Goria a Pomeriggio 5: gli opinionisti hanno delle perplessità

Il percorso di Amedeo Goria all'interno dalla casa del Grande Fratello Vip è terminato, ma le perplessità sulla sua storia con Vera Miales continuano. Nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi, 18 ottobre, Amedeo è stato ospite e ha dovuto difendersi dalle accuse degli opinionisti. La padrona di casa ha iniziato il talk chiedendo al protagonista se è fidanzato o meno. "Sono semi-fidanzato" risponde Goria e D'Urso, con delle espressioni facciali di disappunto e dei gesti, fa intuire che quello che stava sentendo per lei non aveva alcun senso. Nel frattempo interviene l'ospite Silvana Giacobini, una giornalista: "Voi siete il mezzo di tutto, mezzo fidanzato, mezza incinta.

Tu non la ami, non ti nascondere dietro un dito". Amedeo, però contraddice le parole di Giacobini: "Io l'amo a modo mio", parole che aveva già pronunciato quando Miales gli aveva fatto la sorpresa al GF Vip vestita da sposa e smentendo le voci della presunta gravidanza. A tal proposito interviene Rosanna Cancellieri, altra opinionista di questa puntata, che avverte Goria: "Stai attento.

Lei comunque si è già vestita da sposa. Però non sei stato molto elegante. Stai facendo il pesciolotto nel barile". Patrizia Groppelli per togliersi ogni dubbio chiede invece se la storia della gravidanza fosse un'invenzione di Vera Miales, ma Goria non è molto chiaro nella sua risposta: "Le voglio bene, credo di no".

Barbara D'Urso stanca delle frasi di Goria sbotta

Dopo aver sentito tutti i suoi ospiti e le discussioni che si sono create, Barbara D'Urso interviene e riprende la parola di Goria "semi-fidanzato", per smascherarlo. "Amedeo continua a dire che le vuole bene. Se uno mi dice che uno mi vuole bene, una, due volte... No, o mi ami o non mi ami". D'Urso poi attacca: "Sei stato nelle mie trasmissioni 50 volte con questa storia di Vera". La conduttrice, quindi, allude al fatto che Amedeo stia giocando con questa storia del suo presunto fidanzamento, tanto che continua: "Entri al GF da single, esci e dici 'si però le voglio bene' dai...".

Vera Miales e la presunta gravidanza

La puntata di Pomeriggio 5 non ha chiarito definitivamente il Gossip attorno alla presunta gravidanza di Vera Miales.

La ragazza dentro al GF ha affermato che si trattava soltanto di una gravidanza psicotica, ovvero aveva tutti i sintomi della gravidanza ma di fatto non era incinta. Le perplessità su questa storia continuano e anche gli opinionisti sono apparsi non convinti dalle frasi di Goria volte a difendere la "semi-fidanzata". Amedeo ha affermato che al momento non c'è un progetto di vita con Miales, ma lascia intendere che in futuro potrebbe esserci un matrimonio, accontentando così il desiderio della ragazza.