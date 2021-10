Prosegue l'appuntamento con la fiction Fino all'ultimo battito, che vede protagonisti Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido. La serie giungerà al termine il prossimo giovedì 28 ottobre, con la messa in onda della sesta e ultima puntata in prima visione assoluta, che si rivelerà ricca di colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che per Diego arriverà il momento di essere chiaro con Elena e di confessarle, così, tutta la verità su quanto è accaduto nel corso di questi mesi in cui l'ha tenuta all'oscuro da tutto.

Anticipazioni ultima puntata Fino all'ultimo battito: Rocco investito

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la sesta e ultima puntata di Fino all'ultimo battito, in programma il 28 ottobre su Rai 1, rivelano che nel primo episodio tutto ruoterà intorno alle vicende di Rocco.

L'uomo verrà gravemente investito da un'automobile in corsa e si scoprirà che, ancora una volta, la colpa di quello è successo è del perfido boss Cosimo, che ha architettato questo piano di vendetta.

Immediata la reazione di Diego che, affranto da quello che è accaduto, prenderà subito in mano le redini della situazione per poter operare al più presto Rocco. L'uomo, però, dopo l'operazione finirà in coma e la sua situazione desterà preoccupazione.

Diego confessa tutto ad Elena

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della sesta puntata finale della fiction Rai, rivelano che Diego comincerà a sentirsi oppresso dai sensi di colpa per quanto è accaduto.

Per questo motivo deciderà di essere sincero con Elena.

Tra i due arriverà il momento della resa dei conti finale: Diego confesserà alla sua amata tutto quello che è successo e la reazione della donna non sarà affatto delle migliori.

Elena resterà a dir poco sconvolta dalle parole e dalle confessioni di Diego e, non ci penserà su due volte ad andare via, sbattendogli la porta in faccia. Una situazione decisamente tesa e complicata che rischia di mandare in frantumi la vita del medico.

Elena viene rapita: anticipazioni Fino all'ultimo battito del 28 ottobre

E poi ancora, a seguire, ci sarà il secondo episodio di questa sesta e ultima puntata della fiction di Rai 1. Le anticipazioni del 28 ottobre 2021, rivelano che Diego si ritroverà sotto il fuoco incrociato dei mafiosi, che continueranno a tenerlo sotto scacco.

Nel tentativo di poter guadagnare tempo e recuperare la lucidità, Diego deciderà di ricorrere ad un cavillo medico.

Intanto Elena è finita nelle mani di un rapitore: la donna si trova a Villa Mancini con la persona che la tiene in ostaggio, ma riuscirà a tenergli testa.

Gli spoiler della sesta puntata di Fino all'ultimo battito rivelano che Anna, in ospedale, assisterà al risveglio inaspettato e miracoloso di Rocco.