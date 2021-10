Fino all'ultimo battito, la fiction di Rai 1 con Marco Bocci come attore protagonista, ha riscosso un gran successo di pubblico. Nonostante il finale di stagione sia andato in onda appena qualche giorno fa, già si parla della seconda stagione.

La puntata conclusiva della prima stagione lascia non poco spazio alla narrazione di nuove intriganti vicende. Patruno è ancora a piede libero, inoltre, grazie all'intervento di Diego, il boss verte in ottime condizioni di salute. Mancini logorato dai sensi di colpa per ciò che ha fatto, seppur a fin di bene, è andato a confessare tutto alla polizia.

Gran colpo di scena negli ultimi minuti dell'episodio: il professor Mancini ha impiantato nel cuore di Patruno una valvola che permette di localizzarlo in qualsiasi momento. In questo modo non sarà difficile riuscire a scoprire il nuovo covo del boss più potente di Bari. Tuttavia non si sa che fine abbia fatto Rosa, la nuora di Cosimo, personaggio ai limiti tra il buono e il cattivo. La conferma della seconda stagione arriva proprio da Bianca Guaccero, volto della suddetta Rosa Patruno. Dunque, il professor Mancini tornerà presto a dare la caccia allo spietato mafioso che gli ha rovinato la vita.

Finale di stagione di Fino all'ultimo battito: Cosimo ancora a piede libero

Fino all'ultimo battito ha chiuso i battenti con l'episodio dello scorso 28 ottobre.

La puntata è stato un climax di emozioni e colpi di scena: dal mancato matrimonio alla rapina in casa Mancini. Finalmente, dopo sei episodi è stato svelato il volto del "traditore" di Cosimo Patruno, ovvero colui che lo ha avvelenato poco a poco attraverso la sostituzione delle compresse. Si tratta di Nicola Briguglio, l'avvocato che da anni difendeva Cosimo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'uomo, desideroso di potere e vendetta, ha messo in atto questo stratagemma per causare in brevissimo tempo la morte del suo assistito.

Briguglio si è servito di una disperata Rosa per minacciare Elena e ricattare Diego, affinché non operasse Patruno. Tuttavia Mancini ha giocato d'astuzia ed è riuscito ad avvisare il boss riguardo al tradimento di Nicola.

L'intervento è riuscito, e Cosimo resta in libertà, pronto a spostarsi in un altro covo.

Bianca Guaccero conferma la seconda serie

La fiction di Rai 1, Fino all'ultimo battito ha catturato l'interesse del pubblico, tanto da raggiungere picchi del 26% di share.

Bianca Guaccero, interprete di Rosa Patruno, ha confermato che la seconda serie della fortunata fiction si farà. Inoltre, l'attrice ha aggiunto che il cast è già tornato al lavoro per le riprese. Tuttavia per vedere il secondo capitolo di Fino all'ultimo battito bisognerà attendere almeno un anno, dati i tempi di realizzazione.

Anticipazioni secondo capitolo di Fino all'ultimo battito: Diego sulle tracce di Cosimo

Dopo la conferma ufficiale della realizzazione della nuova serie, già si sono diffuse le prime anticipazioni relative al secondo capitolo.

Gli spoiler rivelano che Diego collaborerà insieme alla polizia alla cattura del mafioso.

Difatti, al termine dell'ultima puntata il cardiochirurgo, dopo essere stato arrestato per ciò che ha fatto, ha svelato alla PM un dettaglio fondamentale. Mancini ha impiantato nel petto di Patruno un pacemaker di ultima generazione che consente di localizzare ininterrottamente il boss.

Dunque il secondo capitolo ripartirà dalla caccia a Cosimo da parte degli inquirenti e di Diego, il quale vorrebbe vedere di nuovo fra le sbarre l'uomo che gli ha rovinato la reputazione e la carriera.