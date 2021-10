Lunedì 25 ottobre è andato in onda un nuovo appuntamento di GFVip Party. Gaia Zorzi - sorella di Tommaso - è finita al centro delle polemiche. Il motivo? La conduttrice della trasmissione ha utilizzato un termine poco gradito ai fan di Tommaso Zorzi sul suo attuale compagno Tommaso Stanzani.

L'episodio incriminato

In occasione del nuovo appuntamento di GF Vip Party, sono stati ospiti in collegamento Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Per presentare l'ex allievo di Amici 20, la sorella del rampollo milanese ha descritto il ballerino come il suo "cognato temporaneo".

L'aggettivo utilizzato da Gaia è finito al centro di una polemica mediatica. In particolare, i fan dell'ex gieffino non hanno gradito. Un utente ha sostenuto che si trattava di una questione di scaramanzia, la ragazza poteva utilizzare altri termini. Addirittura, un utente di Twitter ha chiosato: "Insensibile".

La replica di Gaia

Dopo essere stata travolta da alcuni fan del duo Zorzi-Stanzani, Gaia ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione. La diretta interessata si è rivolta a tutti quei leoni da tastiera che hanno cominciato a insultarla senza un motivo valido.

La sorella di Tommaso Zorzi ha precisato di essere una fan della coppia. Inoltre, ha fatto presente che il "cognato temporaneo" era un modo per augurare alla coppia il meglio.

Come un fiume in piena, Gaia ha perso le staffe: "Volete vedere il marcio in qualsiasi cosa". La conduttrice di GFVip Party ha fatto sapere che la situazione l'ha molto divertita, perché nessuno si può e deve permettere di giudicare il rapporto che ha con i due "Tommy". In effetti, durante l'intervista di coppia a Stanzani-Zorzi, Gaia si è complimentata con l'ex allievo di Amici 20 per rendere suo fratello una persona migliore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come vanno le cose tra Zorzi e Stanzani

Intervistati da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, la coppia Zorzi-Stanzani ha fatto sapere come procedono le cose tra di loro. In particolare, il ballerino ha spiegato che va tutto a gonfie vele. Inoltre, il giovane ha fatto sapere che essendo spesso a Milano per lavoro, spesso alloggia dal compagno: "Abbiamo iniziato questa convivenza".

A detta di Stanzani, Tommaso lo prende anche per la gola visto che spesso gli preparati dei piatti da leccarsi i baffi. A detta del ballerino, Zorzi è anche un maniaco della pulizia.

A fare eco al fidanzato, ci ha pensato il vincitore del Grande Fratello Vip 5. Tommaso ha fatto sapere di essere molto felice al fianco di Stanzani: "Come sta andando? Bene bene". Come riferito dal 26enne, i due conducono una vita di coppia molto tranquilla tanto che la maggior parte delle volte preferiscono restare tra le mura domestiche piuttosto che avere una vita mondana.