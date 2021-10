Nella casa del Grande Fratello Vip 6, una delle inquiline è Miriana Trevisan, ex fidanzata di Pago. Il cantante ha avuto anche una relazione in passato con Serena Enardu e anche loro hanno vissuto un'esperienza nel Reality Show condotto da Alfonso Signorini. Il rapporto fra le due ragazze non è idilliaco e questo non è un mistero. In particolare, Serena Enardu ha lanciato una bordata contro la gieffina con insinuazioni importanti su quanto si è venuto a creare nella casa di Cinecittà tra la showgirl e Nicola Pisu.

L'antipatia fra Serena Enardu e Miriana Trevisan

Serena Enardu entrò nella casa del Grande Fratello Vip nella quarta edizione del programma targato Mediaset. L'intento della donna sarda era quello di riconquistare Pago che era concorrente del reality show. L'ex tronista di Uomini e Donne divenne, in seguito, divenne un'inquilina a tutti gli effetti, accettando di partecipare alla trasmissione in onda su Canale 5. In quella circostanza, Miriana Trevisan non nascose una certa antipatia nei confronti di Enardu e questa sensazione sembrerebbe essere reciproca. Serena, in particolare, ha colto l'occasione di rispondere una domanda posta da un utente sul suo account ufficiale Instagram per effettuare un commento al vetriolo nei riguardi della romana.

La bordata di Serena a Miriana

In questa edizione del reality show è Miriana ad essere una concorrente e Serena ad osservare quanto accade nella casa del GF Vip 6 dall'esterno. La soubrette ha intrecciato un rapporto speciale con Nicola Pisu, figlio del patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani. I due gieffini stanno cercando di capire se fra di loro potrebbe nascere qualcosa di sentimentale con il ragazzo molto preso da Miriana che, invece, sembra avere qualche dubbio.

Nella scorsa puntata andata in onda lunedì 25 ottobre 2021, inoltre, Pisu e Trevisan hanno avuto un confronto proprio con Patrizia Mirigliani. La madre di Nicola ha sottolineato come il padre del ragazzo avesse 10 anni meno di lei e, quindi, non sarebbe un problema per lei la differenza d'età che vi è fra i due protagonisti.

Miriana ha evidenziato che non è innamorata del compagno d'avventura.

In seguito a questo incontro, Serena Enardu ha affermato, in riferimento a Miriana che per essere se stessi servono gli attributi. L'ex gieffina ha espresso il proprio pensiero dichiarando: "In una società come questa bisogna prendere per i fondelli tutti", aggiungendo che vanno avanti coloro che riescono a destreggiarsi molto bene sotto le coperte. Commenti che non sono passati inosservati, quelli di Serena Enardu e i seguaci di Miriana non hanno mancato di difendere la showgirl contro queste affermazioni.