Momenti di confronto sereno dentro la casa più spiata d'Italia. Nel corso della giornata di ieri, all'interno del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan, Soleil Sorge e Davide Silvestri sono stati raggiunti in veranda da Ainett Stephens. La venezuelana e l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi hanno colto l'occasione per confrontarsi riguardo al loro rapporto all'interno della casa più spiata d'Italia. Da un lato la sudamericana ha espresso il proprio pensiero, affermando che non è riuscita ancora a capire che tipo di persona sia Silvestri. Dall'altra parte l'attore ha replicato evidenziando che non ha mai colto un interesse da parte della donna a conoscerlo.

Successivamente, nel dialogo instaurato tra Ainett e Davide ha preso parte anche l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha parlato con la venezuelana.

Ainett si confronta con Davide

Davide Silvestri ha parlato in veranda con Ainett Stephens. L'attore, dopo aver sottolineato di non aver percepito interesse da parte della sudamericana nei suoi riguardi ha confidato di aver tenuto lo stesso tipo di atteggiamento e ha preferito non avvicinarsi mai a lei per cominciare un dialogo. "Ad oggi non posso dire se sei buono o cattivo", ha affermato la venezuelana aggiungendo che non riesce a leggere Davide Silvestri. Per queste motivazioni la donna ha precisato che non ha intenzione di esprimere il proprio pensiero sull'attore.

Soleil a dialogo con Ainett Stephens

L'ex partecipante dell'Isola dei Famosi, a confronto con Ainett Stephens, ha evidenziato di avere una personalità estroversa ma non con chiunque. L'attore ha proseguito affermando che forse, a differenza di Soleil Sorge, presente in veranda, Ainett ha scoperto un lato diverso della sua personalità.

La fashion blogger si è intromessa nella conversazione e ha rammentato alla sudamericana di averle sentito dichiarare che, nonostante in alcune circostanze avrebbe desiderato coinvolgerla, ha sempre riscontrato una particolare freddezza che finisce per frenarne le intenzioni. L'influencer, dal suo canto, ha evidenziato di essere una donna abbastanza sensibile ed estroversa con gli altri.

La soubrette, a quel punto, ha dichiarato: "Io so che sei aperta, sei una chiacchierona, ma ti trovo un po' fredda". I gieffini coinvolti nel confronto, attraverso un dialogo tranquillo, hanno sottolineato i rispettivi punti di vista e hanno probabilmente compreso che, a prescindere da qualsiasi motivazione, i loro rapporti all'interno della casa di Cinecittà si instaurano tenendo conto principalmente delle rispettive personalità e si basano sulla complicità.