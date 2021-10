All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, la giovane principessina Clarissa ha inscenato un piccolo malore per fare uno scherzo e attirare l'attenzione di Giucas Casella. Il tutto è accaduto nel corso della serata di ieri: alcuni vipponi si sono presi gioco dell'illusionista, ''mettendolo alla prova'' con questo scherzo, anche se Casella ha reagito con grande ironia.

Clarissa finge un malore nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Clarissa stava aspettano l'uscita di Giucas dal confessione per inscenare il suo malore. Appena l'illusionista ha varcato la soglia della porta del confessionale, ecco che ha finto di non sentirsi bene, accasciandosi su uno dei divani presenti in soggiorno.

Il tutto a pochi metri dallo stesso Giucas Casella, con l'obiettivo ben preciso di fargli uno scherzo e di attirare così la sua attenzione.

Peccato, però, che Casella non si sia accorto di nulla: l'illusionista, infatti, ha completamente ignorato Clarissa che in quel momento si trovava accasciata sul divano e stava per andare via, così da raggiungere gli altri concorrenti che si trovavano in giardino.

'Giucas, si è sentita male e non te ne sei accorto': lo scherzo del finto malore al GF Vip

Insomma lo scherzo del finto malore di Clarissa non ha dato gli effetti sperati, al punto che pochi secondi dopo è dovuta intervenire Manila Nazzaro (complice della principessina) per far notare a Giucas quanto stesse accadendo.

"Guarda, si è sentita male davanti a te e non te ne sei accorto", ha sentenziato Manila rivolgendosi a Giucas e "richiamandolo" perché non si era accorto di nulla.

Quando i due si sono avvicinati alla principessina, ecco che lei si è subito rialzata ed hanno così ammesso che si trattava solo di uno scherzo (venuto decisamente male ndr).

Intanto questo venerdì sera ritorna l'appuntamento in diretta su Canale 5 con il Grande Fratello Vip 6. La messa in onda del reality show è confermata come sempre alle ore 21:35 circa.

A Giucas non glien'è fregato minimamente nulla STO PIANGENDO #gfvip pic.twitter.com/Zy7l4jpyKw — trashtvstellare (@trashtvstellare) October 21, 2021

Nuova puntata del Grande Fratello Vip 6: ci sarà un'eliminazione dal gioco

Alfonso Signorini e le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, nel corso della prossima puntata racconteranno i fatti accaduti nel corso delle ultime ore all'interno della casa più spiata d'Italia.

Occhi puntati anche sul nuovo eliminato di questa settimana. Tra i concorrenti a rischio vi sono: Raffaella Fico, Miriana Trevisan e Carmen Russo.

Una delle tre donne lascerà definitivamente la casa del Grande Fratello Vip 6, dato che la puntata del venerdì sera è "eliminatoria". Spazio poi alle nuove nomination per decretare i nomi dei concorrenti a rischio per la puntata di lunedì 25 ottobre 2021.