Ennesimo scontro all'interno del Grande Fratello Vip 6 tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. L'italo-americana era predisposta a voler chiarire la situazione con la partenopea ed aveva tutte le intenzioni per farlo, specialmente dopo essere venuta a conoscenza, da parte di Jo Squillo ed Alex Belli che la showgirl starebbe cercando il modo per isolarla. Il discorso pacifico si è trasformato in un'altra lite e nella casa più spiata d'Italia si continua a respirare un'aria particolarmente tesa. Il dialogo tra Raffaella Fico e Soleil Sorge appare veramente complicato.

Lo scontro tra Raffaella e Soleil

Scendendo nei particolari dell'ennesima discussione tra Raffaella Fico e Soleil Sorge al GF Vip 6, la fashion blogger è venuta a sapere da Jo Squillo ed Alex Belli - che intanto è furibondo con Katia Ricciarelli - che Raffaella Fico sta tentando di isolare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Soleil non è stata in silenzio e ha cercato di andare in profondità sulla questione. Per tale motivo l'influencer ha cercato la 33enne per avere delle spiegazioni in merito. Sorge ha esordito affermando di aver intenzione di chiarire e di avere mal di testa. Mentre Raffaella interrompeva le parole dell'italo-americana, quest'ultima è sbottata contro Fico. La partenopea ha immediatamente replicato, invitando la compagna d'avventura a mantenere la calma.

Raffaella ha aggiunto di non avere nessun tipo di interesse a parlare di questioni che secondo lei non sono mai nemmeno accadute.

La reazione di Raffaella Fico

Nella discussione tra Raffaella Fico e Soleil Sorge sono provate ad entrare anche Ainett Stephens e Jo Squillo. Le concorrenti del Reality Show condotto da Alfonso Signorini hanno tentato di far ragionare la 33enne campana, invitandola ad abbassare la voce anche per offrire la possibilità all'influencer di poter esprimere il proprio pensiero riguardo alla situazione.

Raffaella Fico, a quel punto, si è rivolta alla fashion blogger affermando che Jo Squillo e Miriana Trevisan mentono quando dichiarano che lei sta provando ad isolare Sorge. La campana ha aggiunto che non pensa che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sia inventata la questione ma Jo ha negato. Fico appare sempre più chiusa verso un possibile dialogo con l'influencer.

Soleil Sorge ha però subito ironizzato all'affermazione di Raffaella: "Sempre gli altri dicono bugie".

Raffaella Fico in nomination

Dopo quest'altra lite tra Raffella Fico e Soleil Sorge non è da escludere che le tensioni fra di loro proseguiranno. Inoltre è una settimana delicata per la campana che si trova in nomination al televoto con Miriana Trevisan e Carmen Russo. L'ex compagna di Mario Balotelli è una delle candidate a lasciare per sempre la casa del Grande Fratello Vip 6.