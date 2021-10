Lucrezia Selassié è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6 e si sta rivelando una delle protagoniste indiscusse della casa più spiata d'Italia. La gieffina sta facendo parlare di sé anche per il rapporto con Manuel Bortuzzo. Sulla principessa etiope ha scelto di esprimere il suo pensiero Giulia Salemi che ha partecipato due volte nel Reality Show targato Mediaset, nella terza e nella quinta edizione. "Lulù è un cuoricino", ha dichiarato l'italo-persiana, in riferimento della 23enne, attraverso i propri canali social. La piacentina è stata una grande protagonista del gioco e conosce le dinamiche del reality.

Giulia Salemi parla di Lucrezia

Durante l'undicesima puntata live del programma condotto da Alfonso Signorini, il direttore del settimanale Chi ha scelto di parlare del passato complicato di Lucrezia Selassié. La principessa etiope cresciuta tra Londra e Roma, ha svelato che uno stalker l'ha perseguitata minacciandola per diverso tempo. Anni difficili per la giovane gieffina che ha sorpreso i coinquilini, i telespettatori e anche qualche ex concorrente del reality show, come Giulia Salemi. Dopo aver udito le parole della sorella di Jessica e Clarissa, l'italo-persiana ha deciso di intervenire sui propri account ufficiali social per parlare di Lulù, La piacentina ha ammesso che ci sono circostanze in cui l'etiope può risultante pesante ma è una persona altrettanto dolce e sensibile.

È indiscutibile per la fidanzata di Pierpaolo Pretelli che Lucrezia ha sofferto tanto, specie per quanto ha raccontato e considerando la giovane età della principessa. "Ha tanto bisogno di affetto", ha detto Giulia Salemi su Selassié.

Lucrezia delusa da Manuel Bortuzzo

Intanto nella casa più spiata d'Italia, Lucrezia Selassié non sta vivendo un momento semplice, specialmente per il rapporto con Manuel Bortuzzo.

La giovane principessa etiope si è confidata con Gianmaria Antinolfi. Al compagno d'avventura nella casa di Cinecittà ha rivelato di pensare anche alla possibilità di abbandonare il reality show, giunto alla sua sesta edizione. La gieffina si è definita delusa dall'atteggiamento assunto nei suoi confronti da parte del nuotatore.

Lulù ha ammesso all'imprenditore che vorrebbe recarsi nel confessionale e chiedere di lasciare il programma targato Mediaset. L'etiope ha raccontato di avere una serie di problematiche e non sa come comportarsi in merito. Lucrezia ha aggiunto al campano che associa ad alcuni lati del proprio carattere il fatto che ha perso la possibilità di stare con Manuel Bortuzzo. La giovane etiope ha dichiarato che le manca il ragazzo, aggiungendo che non è in grado di essere falsa o raccontare bugie.