Nella puntata di lunedì 4 ottobre del Grande Fratello Vip ci saranno entusiasmanti novità che, sicuramente, rivoluzioneranno questa sesta edizione del reality. In particolare, Gabriele Parpiglia, nelle vesti di giornalista e di autore del Grande Fratello Vip, ha annunciato che, presto, il pubblico potrà assistere all'ingresso di un nuovo concorrente all'interno della Casa più spiata di Italia.

Si tratta di Valentina Nulli Augusti, famosa per il suo ruolo in Temptation Island e per la travagliata relazione con Tommaso Eletti.

Grande Fratello Vip, Gabriele Parpiglia parla dell'ingresso di Valentina

La conferma ufficiale è arrivata da Gabriele Parpiglia durante un'intervista per Casa Chi. Il suo è stato un discorso principalmente legato agli ascolti e all'indice di gradimento da parte del pubblico: "Il punto in cui Valentina è andata in onda segnava, nella curva dello share uno dei punti più alti".

Secondo il giornalista, Valentina, al contrario di Tommaso Eletti, sarà in grado di attirare l'attenzione degli spettatori e di vivere questa esperienza nel migliore dei modi.

Valentina pronta a entrare nella Casa: 'Sono la donna più buona, dolce e zen del mondo'

Valentina Nulli Augusti sembra più agguerrita che mai. È pronta a vivere questa esperienza con grinta ed entusiasmo, in modo anche da riuscire a riscattarsi dopo tutto quello che è stato detto su di lei a causa del suo percorso a Temptation Island: "Qualcuno che non accetta la verità è intento a segnalarmi.

Sono la donna più buona, dolce e zen del mondo. Con un cuore grande".

È probabile che, in un primo momento, ci siano dei contrasti con le altri concorrenti del famoso reality di Canale 5. Infatti, quest'ultime non hanno mai fatto mistero di non avere una buona opinione dell'ex di Tommaso Eletti. Si sono sempre schierate dalla parte del giovane, screditando e accusando Valentina di essersi comportata male nei suoi confronti.

Valentina e il suo discorso sulla visibilità

La nuova futura concorrente del Grande Fratello Vip 6 non ha perso occasione per mettere nero su bianco la sua idea del concetto di visibilità. Stando alle sue parole, lei non ha mai desiderato una simile esposizione, ma tutto ciò è stato solo il risultato di ciò che è stata costretta a vivere.

Ha accusato le persone di insultarla e di giudicarla senza riflettere e senza pensare che, se solo avesse voluto, avrebbe potuto sfruttare il suo passato per attirare l'attenzione su di sé.

Sicuramente, con il suo ingresso nella Casa, si creeranno delle dinamiche davvero interessanti che movimenteranno i legami tra i concorrenti e porteranno all'esasperazione alcune situazioni giù complicate. Per sapere come si evolveranno le cose, basterà attendere la puntata di questa sera.