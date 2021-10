All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 il clima si fa bollente. Miriana Trevisan e Nicola Pisu hanno trascorso la notte insieme, lasciandosi andare alla passione travolgente. I due, dopo una serata goliardica trascorsa in casa col resto del gruppo, hanno scelto di andare a dormire insieme ma questa mattina, al risveglio, la showgirl ha chiesto al giovane figlio di Patrizia Mirigliani, di mantenere il silenzio e di stare zitto col resto del gruppo.

Notte di passione nella casa del GF Vip tra Nicola e Miriana Trevisan

Nel dettaglio, Miriana Trevisan dopo aver provato a prendere le distanze da Nicola Pisu nella casa del Grande Fratello Vip 6, questa notte si è lasciata andare alla passione travolgente col giovane ragazzo.

I due hanno dormito insieme, condividendo un momento di intimità tra coccole, baci e momenti "spinti", al punto che la regia del reality show Mediaset è stata costretta a "censurare" le immagini della coppia.

C'è stato un momento in cui i due si sono lasciati andare alla passione al punto che la regia ha dovuto staccare le immagini che in quel momento arrivavano dalla camera da letto, spostandosi sul giardino, dove in quel momento non stava accadendo praticamente nulla.

L'avvertimento di Miriana a Nicola dopo la notte 'bollente' insieme al GF Vip

Insomma, la showgirl ha scelto di mettere da parte le paure che diceva di provare all'interno della casa di Cinecittà, complice il fatto di avere un figlio a casa che la sta guardando.

E così, questa notte i due si sono abbandonati alla forte attrazione che sentono di provare reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro ma, al risveglio, Miriana ha fatto una richiesta ben precisa a Nicola, mostrandosi anche piuttosto scocciata e seccata.

Miriana ha chiesto espressamente a Nicola di mantenere il silenzio e di non parlare con gli altri della notte che avevano trascorso insieme, sotto le coperte, nella casa del Grande Fratello Vip 6.

'Dovresti capire, basta', sbotta Miriana contro Nicola e gli chiede di stare zitto

"Per favore, dovresti capire però. Basta, basta. Non dovrei dirti nulla", ha sbottato Miriana nei confronti di Nicola, il quale provava giustificarsi dicendo di non averne parlato con nessuno.

Insomma la showgirl non vuole che, quanto accaduto con Pisu la notte scorsa tra le mura domestiche del GF Vip, diventi oggetto di discussione all'interno della casa.

Tuttavia, la reazione dei fan social non si è fatta attendere e in molti hanno puntato il dito contro Miriana, accusandola di continuare ad essere poco chiara nei confronti di Nicola e di "sfruttarlo" a suo piacimento. Sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.