L'ultima eliminata, in ordine cronologico, dal Grande Fratello Vip 6 è stata Raffaella Fico. La bella campana non è stata presente nello studio del Reality Show targato Mediaset nel corso della puntata andata in onda lunedì 25 ottobre 2021. Il conduttore del programma di Canale 5, Alfonso Signorini, non ha fatto menzione dell'assenza della 33enne. Riguardo questa situazione, si stava creando un vero e proprio caso, anche perché la stessa Raffaella Fico non dava notizie di sé nemmeno sui propri account ufficiali social. Secondo alcuni rumors, pare che la soubrette fosse in guerra con il GF Vip, ma si sono trattate di indiscrezioni prive di alcun fondamento.

L'ex compagna di Mario Balotelli ha poi postato una foto sul suo profilo Instagram accompagnata da una didascalia sull'esperienza vissuta nel reality show.

Le parole di Raffaella Fico sui social

"Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in quest'avventura", ha sottolineato Raffaella Fico sul suo account ufficiale Instagram, aggiungendo che nella casa più spiata d'Italia ha avvertito emozioni molto belle e forti. La sua seconda esperienza nel reality show, dopo aver partecipato in passato ad un'edizione non dedicata ai vip, è giunta al termine, come ha dichiarato la 33enne campana, scrivendo in inglese: "Thank you all".

Raffaella e gli scontri nella casa del Grande Fratello Vip 6

Raffaella Fico è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 da fidanzata ed ha più volte sottolineato di essere innamorata del suo ragazzo, Piero Neri.

L'inizio dell'esperienza nel reality non è stato semplice, proprio perché la 33enne ha evidenziato come sentisse la mancanza della persona amata. La sua avventura nel programma targato Mediaset non è passata inosservata e la soubrette è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse, anche per via degli scontri che ha avuto nella casa di Cinecittà.

Non è sembrato che corresse buon sangue con Sonia Bruganelli, una delle due opinioniste che affianca Alfonso Signorini in questa edizione, così come si è scontrata con Miriana Trevisan. Ultimamente, la showgirl era ai ferri corti con Soleil Sorge e numerose sono state le discussioni con l'italo-americana, arrivando a dichiarare che non la sopportava più.

Proprio la fashion blogger ha accolto l'eliminazione di Raffaella Fico dal reality show con un ballo e cantando. Per le dinamiche dentro la casa più spiata d'Italia, la soubrette ha avuto un ruolo interessante, proprio perché è stata una delle poche inquiline del gioco ad affrontare faccia a faccia l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.