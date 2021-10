Le avventure nella casa più spiata d'Italia continuano e proprio domani, 22 ottobre, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del GF Vip nella quale, oltre alle emozioni dei vip in casa, non mancheranno i colpi di scena, come almeno uno dei due nuovi ingressi previsti: Alessandro Rossi, fidanzato della Cipriani, attualmente in gara; e Antonella Fiordelisi, nota già al pubblico di Canale 5 per aver partecipato a Temptation Island insieme al suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo.

GF Vip, il fidanzato della Cipriani ospite nella casa

Dopo essere stato ospite nella casa del Grande Fratello Vip per fare delle sorprese alla sua fidanzata, Francesca Cipriani, domani Alessandro entrerà nella casa più spiata d'Italia dove rimarrà come super ospite anche se, stando alle anticipazioni, dovrebbe rimanere lì per qualche settimana.

Alessandro, romagnolo del 1991, si occupa di edilizia ed è fidanzato con la showgirl Francesca Cipriani; i due hanno dato ampia prova del loro amore e, nelle scorse puntate, Francesca ha dimostrato di tenere molto al suo amore e di essere tanto legata a lui, manifestando questo sentimento con molta vivacità, tanto che, presa dall'euforia, ha anche rotto delle porte della casa, nel disperato tentativo di trovare la sua dolce metà.

Come potrà reagire Cipriani a questa bellissima notizia? Non ci resta dunque che attendere domani per vedere la sua reazione quando Signorini, in collegamento con i concorrenti, rivelerà a Francesca l'ingresso del suo Alessandro nella casa.

Antonella Fiordelisi nuovo ingresso nella casa

Per il secondo ingresso ci sarà bisogno di un altro po' di attesa in quanto Antonella Fiordalisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, entrerà nella casa nella prima settimana di novembre. Antonella, oltre essere modella ed ex protagonista di Temptation Island, vanta anche un passato come schermitrice, dunque una ex collega di Aldo Montano, con il quale sicuramente avrà una passione in comune.

La ragazza inoltre, oltre a Francesco, con il quale partecipò a Temptation Island, programma che portò alla fine della loro relazione d'amore, si presume avesse avuto in passato delle relazioni con il calciatore Gonzalo Higuain e con il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, Carlo Maria.

La sua partecipazione era già trapelata da qualche giorno nella casa del Grande Fratello Vip e a dare questa informazione era stata Sophie Codegoni durante una chiacchierata con gli altri inquilini. L'ex tronista di Uomini e Donne aveva rilevato di essere uscita a cena con Antonella Fiordelisi e di aver appreso proprio da lei la notizia che avrebbe preso parte al cast del GF Vip.