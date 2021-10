A distanza di un mese dall'inizio del Grande Fratello Vip 6, la convivenza all'interno della casa comincia a farsi "pesante". L'ultimo, in ordine di tempo, che si è lasciato andare ad un duro sfogo è stato l'attore Alex Belli, che nella serata del 19 ottobre ha perso le staffe in cucina, nel momento in cui si è visto togliere le posate e il bicchiere mentre stava ancora finendo la cena. E, proprio in quel momento, Alex ha svelato anche un retroscena legato ad una lamentala da parte degli autori del reality show, che avrebbero bacchettato più volte i vipponi in casa.

Alex Belli sbotta nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Alex si stava gustando la sua cena all'interno della casa del GF Vip 6, quando ad un certo punto si è visto togliere le posate e il bicchiere.

Una scena che non è piaciuta per niente all'attore che ha prontamente perso le staffe, ammettendo di non gradire affatto questo modo di fare e questa piega che stanno prendendo all'interno della casa.

In pratica, secondo quanto riferito da Alex, la cena non sarebbe un momento si svago e di relax per i concorrenti, dato che tutto verrebbe consumato in "fretta e furia".

"Adesso mi sono rotto", ha sbottato Alex parlando con gli altri inquilini della casa del GF Vip e lamentandosi di questo "modus operandi" che vige da un po' di settimane durante il momento del pranzo e della cena.

Gli autori hanno sgridato i concorrenti del GF Vip: il retroscena svelato da Alex

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché durante questo momento di sfogo, Alex Belli ha svelato anche che gli autori del reality show li avrebbero ripresi e bacchettati più volte, proprio per questa eccessiva fretta che avrebbero nel concludere i pasti.

"Anche il Grande Fratello Vip ha detto più volte che facciamo tutto di corsa, e basta", ha sbottato Alex svelando così questo retroscena.

Insomma i concorrenti di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, sono stati ripresi più volte dagli autori stessi, perché sarebbero un po' troppo frettolosi durante quelli che sono considerati i momenti di aggregazione all'interno della casa del GF Vip.

Ecco perché i concorrenti sono stati sgridati dal GF Vip

Non è un dettaglio, infatti, che molte discussioni e diatribe nel corso delle passate edizioni del reality show Mediaset, sono nate proprio a tavola, durante il pranzo o la cena.

Cosa succederà a questo punto? Dopo la sfuriata di Alex Belli e dopo i costanti richiami da parte degli autori del Grande Fratello Vip 6, i concorrenti protagonisti di questa edizione riusciranno a darsi una "calmata" e a fare tutto senza lasciarsi prendere dalla fretta? Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime ore.