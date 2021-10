Nervi tesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e, in queste ultime ore, c'è stato un acceso diverbio che ha visto protagonisti Katia Ricciarelli e Alex Belli. I due si sono ritrovati ai ferri corti nel momento in cui l'attore ha fatto sentire ai concorrenti il pezzo che aveva scritto assieme a Davide e Soleil per raccontare questa esperienza nella casa di Cinecittà. Peccato, però, che il brano non sia piaciuto a Katia e ad altri concorrenti presenti in casa: la reazione di Alex, però, non è stata affatto delle migliori.

Alex Belli criticato per la sua canzone composta al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante il pomeriggio di oggi, Alex Belli ha fatto sentire il brano che aveva scritto assieme a Davide e Soleil, agli altri vipponi di questa sesta edizione del GF Vip.

La reazione di Katia, Raffaella Fico e Francesca Cipriani, però, non è stata delle migliori: le tre donne hanno ammesso senza troppi mezzi termini di non aver gradito quel testo.

La più dura è stata la cantante lirica, ex moglie di Pippo Baudo, la quale ha ammesso di non aver gradito il testo di Alex Belli perché c'era "troppa ironia dello sparlare, spettegolare e dell'eliminazione".

"Si tratta di sdrammatizzazione, prendetevi un po' più sul ridere", ha sbottato Alex Belli dopo essere stato criticato e rimproverato da Katia.

Katia Ricciarelli sbotta contro Alex Belli: nervi tesi al GF Vip 6

"Posso cantare quello che voglio? Mandatemi fuori perché non ce la faccio più", ha proseguito ancora l'attore che ha perso le staffe, sostenendo di non potersi neppure esprimere come crede con una "canzone di me...".

Insomma Alex si è lasciato andare ad un durissimo sfogo rivolto in primis contro Katia Ricciarelli che è stata colei che l'ha maggiormente bacchettato e criticato per il suo testo.

La reazione della cantante lirica, però, non si è fatta attendere e gli ha chiesto così di rispettare anche il giudizio e il parere degli altri, che potevano non aver gradito la sua composizione.

'Non alzare la voce con me', sbotta Katia rivolgendosi contro Alex Belli

"Hai un atteggiamento in questo momento che non è da te", ha sentenziato la Ricciarelli dopo aver visto Alex perdere le staffe ed alterarsi dopo le critiche ricevute nella casa del Grande Fratello Vip.

"Finalmente è venuto fuori il vero Alex. Non alzare la voce con me", ha sbottato ancora Katia puntando il dito contro Belli.

Insomma un vero e proprio botta e risposta quello tra Alex e Katia che, già qualche settimana fa si erano scontrati, nel momento in cui Belli aveva definito la cantante una persona "ottusa". In quell'occasione, però, i due si chiarirono e tornò di nuovo il sereno.