Anche questa edizione del Grande Fratello Vip non sta mancando di riservare colpi di scena più o meno inaspettati. Uno degli ultimi in ordine di tempo riguarda Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Dopo essere stato protagonista di una discussione abbastanza accesa con Soleil Sorge, l'imprenditore ha effettuato la scelta di lasciarsi andare e dichiarare i propri sentimenti nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne. "Non l'avevo previsto", ha affermato il partenopeo, ma sembrerebbe che la sua relazione sentimentale con Greta, fuori dalla casa più spiata d'Italia sia giunta al capolinea.

Gianmaria esprime il proprio interesse a Sophie

Colpi di scena e gran caos all'interno della casa di Cinecittà. Nelle ultime ore Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sono stati protagonisti di un'accesa discussione che ha finito con il coinvolgere anche gli altri inquilini del GF Vip 6. Successivamente, l'imprenditore campano ha preso l'importante decisione di farsi avanti nei riguardi di Sophie e di esprimere il proprio interesse per la compagna d'avventura nel Reality Show. Il partenopeo, rivolgendosi a Codegoni, ha evidenziato che nella casa del Grande Fratello Vip 6 non ha avuto nessun tipo di atteggiamento particolare e tantomeno rivolto sguardi di un certo effetto a nessuna ragazza al di fuori di lei.

Gianmaria ha aggiunto che l'unica persona che ha guardato è stata Sophie Codegoni in quanto aveva notato qualcosa in lei. La dichiarazione di Antinolfi è quindi proseguita rivelando che in un primo momento la guardava con occhi diversi, ma: "A un certo punto mi sono ritrovato ad avere un feeling con te", ha confessato il gieffino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gianmaria e la confessione a Codegoni: 'È nato tutto qui'

Gianmaria Antinolfi, nella confessione a Sophie Codegoni, ha affermato che non aveva previsto una situazione simile. "È nato tutto qui", ha sottolineato l'imprenditore. Il campano ha evidenziato di essere in un grande confusione visto che ha una relazione sentimentale all'esterno del reality show, aggiungendo che l'ex tronista di Uomini e Donne le piace davvero tanto, altrimenti non si sarebbe spinto fino a tanto e non si sarebbe esposto.

Gianmaria è arrivato alla conclusione che se ha proferito queste parole nei riguardi della 20enne è perché, in cuor suo, ha già scelto. Proseguendo la sua confessione a Codegoni, Antinolfi ha affermato che deve cercare di conquistare la fiducia di Sophie ed ha domandato alla compagna d'avventura di conferirgli la possibilità di farlo, anche perché non ha nessuna intenzione di porre fine al suo interesse perché le piace molto Sophie Codegoni.