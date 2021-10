Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip e sono arrivate nuove dichiarazioni dalla moglie di uno dei protagonisti di questa stagione del Grande Fratello, Alex Belli. La moglie infatti, Delia Duran, in un'intervista ad un settimanale, non ha perso tempo per mandare una frecciatina diretta alle donne della casa.

Grande Fratello Vip, l'intervista di Delia Duran

Intervistata dal settimanale ''Nuovo'', Delia Duran ha speso alcune parole per suo marito Alex Belli. Innanzitutto la ragazza ha voluto difendere il suo uomo da chi lo critica di star recitando un ruolo, per il suo comportamento sempre pacato e spesso troppo impostato.

Delia ha precisato dunque che Belli non sta recitando nessun ruolo, ma "Semplicemente si sta facendo conoscere per ciò che è". La moglie di Alex ha poi continuato l'intervista e tra le varie critiche ai concorrenti della casa, spicca una frecciatina diretta alle concorrenti, Delia sostiene che le donne all'interno della casa del Grande Fratello Vip: "Sono gelose di me perché vorrebbero Alex". L'intervista si è poi conclusa con Duran che confessa di non stare in intimità con suo marito da oltre un mese e si domanda se Signorini farà entrare anche lei nella casa più spiata d'Italia.

GF Vip le parole della Duran dopo il bacio tra Alex e Soleil

Ieri sera Alfonso Signorini ha anche trattato l'argomento con Soleil sul bacio che c'è stato tra lei e Alex Belli, durante un freeze.

I due hanno innocentemente commentato l'evento come una cosa accaduta spontanea ma, dopo la puntata, ci sono stati due confessionali dove i due hanno detto di provare attrazione l'uno per l'altro ma, questo sentimento non può uscire fuori perché l'ex volto di Centovetrine è felicemente sposato.

Ovviamente non è mancata la risposta di Delia, la quale su Instagram ha scritto un messaggio, dove si leggeva che: "Ad ogni male ci sono due rimedi, il tempo e il silenzio".

Questo è un forte messaggio da parte della Duran, dove conferma che sta comunque vivendo un pò di malessere per la situazione che si sta creando in casa. Tuttavia, stando alle ultime anticipazioni, nelle prossime puntata Delia dovrebbe entrare in casa per avere un confronto con suo marito, alla luce degli ultimi avvenimenti successi.

Di recente inoltre, ha commentato il flirt con Soleil come una cosa non preoccupante, dicendo che Alex è attratto mentalmente da Soleil poiché sono simili caratterialmente e quindi sono entrambi due leader, ma non c'è nulla di preoccupante nel loro flirt.

Non ci resta dunque che aspettare le prossime puntate per scoprire se ci sarà il tanto atteso confronto tra i due.