Desta curiosità generale il bacio registratosi al rinnovato Gf vip tra Soleil Sorge ed Alex Belli, per via del matrimonio che lega l'attore a Delia Duran, e ora ne parla anche la modella. L'occasione è un'intervista concessa a mezzo stampa dove la venezuelana si apre liberamente, non solo sul rapporto che vincola il marito all'italo-americana, in risposta al sospetto generale di un tradimento subito dall'attore nella Casa. Assicura, quindi, di fidarsi del marito, ritenendo la fedeltà un punto di forza nel loro matrimonio, per poi non risparmiarsi elogi sul conto dell'attore, che trova cambiato rispetto al passato, ma in positivo.

Infine, la venezuelana risponde alle accuse generali destinate a Belli, di finzione in tv.

Grande fratello vip, Delia Duran interviene sul bacio tra Soleil Sorge e Alex Belli

E' una Delia Duran senza filtri quella protagonista della nuova intervista concessa a Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini. Nell'intervento, incalzata in particolare sul bacio tra Soleil Sorge ed Alex Belli, complice il gioco Kiss Freeze, la modella 33enne si è detta sicura della fedeltà del coniuge seppur ammettendo una certa intesa tra Soleil e Alex. "Alex è attratto da Soleil mentalmente perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupante. La fiducia è sempre stata il nostro punto forte.”, ha dichiarato nel dettaglio.

La modella pazza del marito: l'intervista extra-Gf vip

Alex Belli, indubbiamente, può dirsi uno dei protagonisti più discussi del Gf vip 6 in corso, ma tra i telespettatori c'è chi taccia l'attore di giocare molto il ruolo del seduttore in tv, come nel caso del suo rapporto instaurato con Soleil Sorge nella Casa. E al riguardo, Delia Duran non risparmia, poi, elogi sul conto del coniuge, difendendolo da chi lo ritiene un inguaribile infedele e narcisista: “Alex è cambiato, è maturato e sta dimostrando di essere un uomo onesto e generoso.

Alex è un artista, e se a volte si espone in modo seducente, lo fa senza nemmeno rendersene conto”.

Delia Duran risponde alle accuse ad Alex Belli del Grande fratello vip

Nel suo intervento, infine, la modella venezuelana non si risparmia neanche in merito alle accuse di finzione che tra i telespettatori, i più scettici, destinano ad Alex Belli rispetto alla condotta dell'attore al Gf vip 6.

Fa sapere, in particolare, che a dispetto di quanto sostenuto dai detrattori la voce di Belli non è impostata, ma è naturalmente seducente. Inoltre coglie l'occasione che chiedere indirettamente alla produzione del reality di poter trascorrere almeno una notte con il marito nella Casa. Infine, annuncia che con l'attore di Centovetrine ha intenzione di allargare la famiglia con un bambino.

Staremo a vedere, quindi, cosa riserverà il destino ai due coniugi vip.