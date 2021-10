Raffaella Fico è l'ultima eliminata del Grande fratello Vip. La 33enne napoletana è uscita sconfitta al televoto e, giunta nello studio di Alfonso Signorini, ha subito detto la sua su Soleil Sorge, definita come una persona finta e non solo. Raffaella le fa dato pure della vipera dalla lingua velenosa.

Raffaella Fico lancia una frecciatina a Soleil: 'Vipera dalla lingua velenosa'

Raffaella Fico è la nuova eliminata del Gf Vip 6. Nella puntata del 22 ottobre, la showgirl campana non è riuscita a superare Carmen Russo e Miriana Trevisan al tele voto ed è quindi stata costretta ad abbandonare la Casa di Cinecittà.

Per Raffaella solo il 23% delle preferenze contro il 43% di Miriana e il 34% di Carmen. Giunta nello studio di Alfonso Signorini, Raffaella Fico, prima di aprire il bussolotto per scoprire se avesse avuto l'opportunità di tornare in Casa, ha lanciato una stoccata a Soleil affermando che se avesse avuto l'opportunità di rientrare le sarebbe piaciuto sorridere "a quella vipera dalla lingua velenosa".

Raffaella Fico eliminata definitivamente dal Gf Vip 6

Per Raffaella Fico nulla da fare, la 33enne è stata definitivamente eliminata dal Gf Vip e ha quindi si è accomodati in studio, facendo due chiacchiere con Alfonso Signorini. Il conduttore le ha chiesto cosa non ha capito il pubblico di lei e, in tutta risposta, Raffaella ha sostenuto di essere sempre stata se stessa e di essersi messa in gioco dall'inizio alla fine, concludendo dicendo: "Non si può piacere a tutti".

In seguito, quando l'opinionista Sonia Bruganelli si è schierata ancora una volta dalla parte di Soleil, Raffaella è intervenuta chiarendo la sua posizione nei confronti della italo americana: "Non ho mai avuto niente contro Soleil. Non mi arriva al cuore".

Ennesima stoccata di Raffaella contro Soleil: 'Finta in tutto quello che fa'

Soleil e Raffaella non si sono proprio prese all'interno della Casa del Gf Vip. L'ex di Balotelli, anche dopo essere stata eliminata, non ha perso occasione per criticare la sua compagna di avventura sostenendo che la giovane non abbia raccontato nulla di sé, a differenza degli altri.

"Abbiamo visto quanto è vipera" ha continuato Raffaella di fronte a Signorini e alle due opinioniste. Di certo la showgirl campana non ha una buona opinione di Soleil, visto che ha continuato a parlare di lei lanciandole l'ennesima stoccata: "Per me è finta in tutto quello che fa". Sta di fatto che il pubblico ha decretato l'eliminazione di Raffaella, la quale ora, potrà seguire la sua 'nemica' solo in Tv. Signorini potrebbe anche decidere di metterle a confronto in una delle prossime dirette, per cercare di capire il motivo per il quale non sono mai entrate in sintonia.