Il Grande Fratello Vip 6 continua ad essere al centro dell'attenzione e lunedì 4 ottobre, a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata serale in tv, si è verificato un episodio decisamente spiacevole. Ad un certo punto, mentre i concorrenti si trovavano in giardino, si sono sentite delle offese e degli insulti provenienti dalla regia, ignara del fatto che in quel momento anche gli inquilini stessi del reality show, stessero ascoltando. A distanza di qualche giorno, la produzione del GF Vip ha voluto fare chiarezza e porgere le sue scuse ai telespettatori.

Volano insulti dalla regia del Grande Fratello Vip 6: 'Massa di imbecilli'

Nel dettaglio, alcuni concorrenti di questo Grande Fratello Vip 6 si trovavano in giardino, quando ad un certo punto hanno avuto modo di ascoltare frasi del tipo: "massa di imbecilli, cerebrolesi", che provenivano dalla regia.

Qualcuno, evidentemente, aveva lasciato l'audio acceso in casa e di conseguenza non si era reso conto del fatto che gli inquilini stessi del reality show, stessero ascoltando chiaramente ciò che in quel momento stavano dicendo in regia.

Un episodio che ha scatenato accese polemiche sui social: il video della gaffe e degli insulti provenienti dalla regia, ha fatto subito il giro del web e in tanti si sono chiesti a chi fossero rivolte quelle frasi altamente offensive.

La produzione del GF Vip 6 fa chiarezza dopo la polemica per gli insulti

A distanza di qualche giorno dall'episodio che si è verificato in casa e che è stato trasmesso in diretta televisiva su Mediaset Extra e in streaming su Mediaset Play, ecco che la produzione del GF Vip 6 ha voluto fare chiarezza su quanto è accaduto.

Endemol Shine Italia, casa produttrice che si occupa anche della messa in onda su Canale 5 del GF Vip 6, si è scusata con un tweet pubblicato questa mattina in rete, col quale hanno specificato che quelle frasi non eranno rivolte ai concorrenti stessi del reality show.

"La produzione Endemol Shine Italy si scusa per i contenuti erroneamente diffusi lunedì pomeriggio durante la diretta di GF Vip", ha scritto la produzione.

'Frasi inopportune', scrive Endemol sui social

"Sono state pronunciate frasi inopportune che, benché non fossero rivolte ai concorrenti, sono ugualmente ingiustificabili", hanno scritto ancora nel tweet social col quale hanno provato a fare chiarezza su quanto è accaduto nel pomeriggio di lunedì.

Non tutti i fan del GF Vip, però, hanno creduto a questa versione dei fatti e ritengono che quegli insulti fossero rivolti ai concorrenti.

"Pretendente che ci crediamo pure? Era palese fosse rivolto a loro", ha scritto un utente social in risposta alla produzione del reality.