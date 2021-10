Soleil Sorge ha vissuto momenti di forte sconforto all'interno del Grande Fratello Vip 6. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta vivendo da grande protagonista questa esperienza nel Reality Show targato Mediaset e non stanno mancando gli attimi difficili per l'italo-americana. Nel pomeriggio di mercoledì 20 ottobre 2021, la fashion blogger si è lasciata andare in un disperato pianto. La motivazione è da addebitare alla convinzione da parte dell'influencer che gli altri inquilini della casa più spiata d'Italia siano contro di lei. Soleil ha chiacchierato con Gianmaria Antinolfi evidenziando che nessuno dei compagni d'avventura ha avuto intenzione di conoscerla davvero e, anzi, al contrario, è stata messa più volte al centro di vicende che non le interessano.

Lo sfogo di Soleil Sorge

Soleil Sorge si è sfogata con Gianmaria Antinolfi dentro la casa del GF Vip 6. Con il ragazzo si è formato un triangolo particolare che vede come terza parte Sophie Codegoni. Il gieffino è un ex di Soleil e sembrerebbe infatuato dell'ex tronista. L'italo-americana ha affermato che prova a tenere duro ma anche lei, alla fine, crolla. L'influencer si sente sola ed evidenzia che ha soltanto i suoi follower sui social che le restituiscono un po' di affetto. La fashion blogger, in lacrime, si è lasciata andare con l'imprenditore campano. Soleil si è scagliata contro i suoi compagni d'avventura nella casa di Cinecittà, sostenebdo che tutti pensano soltanto a loro stessi, aspettando l'occasione giusta per essere protagonisti di qualsiasi tipo di momento, bello o brutto che sia.

Sorge ha ammesso che non le importa nulla di queste vicende e, ciononostante, continuano a inserirla in mezzo ai discorsi.

Soleil: 'Non ce la faccio più'

"Ci fosse una sola persona che minimamente si interessa a chiedermi come stai oggi", ha detto Soleil in lacrime, sfogandosi con Antinfolfi. L'italo-americana ha aggiunto che lei deve recitare sempre la parte della persona forte che sa come difendersi dagli attacchi degli altri ed avere le spalle larghe.

"Non ce la faccio più", ha, poi, ammesso, Sorge. E così anche Soleil Sorge che è stata protagonista, sin qui, di molti scontri all'interno del Grande Fratello Vip 6 ha avuto un momento complicato nel quale è crollata emotivamente. La fashion blogger ha vissuto momenti di tensione con quasi tutte le inquiline della casa più spiata d'Italia.

Nonostante l'italo-americana non sembra essere particolarmente apprezzata nel reality show condotto da Alfonso Signorini, fuori dal loft di Cinecittà non mancano i numerosi sostenitori che l'hanno votata ed è divenuta la preferita del pubblico.