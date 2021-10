Nella serata di sabato 2 ottobre, la casa del GF Vip si è animata: complice il compleanno di Carmen Russo, i concorrenti hanno dato vita a un party scatenato, con tanto di bagno in piscina a tarda notte. All'inizio dei festeggiamenti, però, Lulù ha rubato la scena rendendosi protagonista di due momenti che stanno facendo discutere: prima ha pianto perché si è sentita esclusa dal gruppo, e poi ha inveito contro un vip in nomination etichettandolo con un termine offensivo.

L'insofferenza del pubblico del GF Vip per Lulù

Sembra aumentare ogni giorno di più l'insofferenza di molti spettatori del GF Vip nei confronti di una concorrente: Lulù, infatti, continua ad attirare su di sé critiche e commenti negativi per i comportamenti che assume tra le mura di Cinecittà, la maggior parte dei quali sono considerati infantili e irrispettosi.

La sera del 2 ottobre, ad esempio, la principessa è riuscita a "rovinare" l'inizio del party che era stato organizzato per il compleanno di Carmen con una scenata che il pubblico non ha apprezzato.

Mentre gli altri vip ballavano sui brani che Jo Squillo metteva in consolle, Lucrezia si è isolata e ha cominciato a piangere. Raggiunta da Clarissa e da qualche altro inquilino, la giovane ha detto di sentirsi esclusa dalle dinamiche del gruppo, ma pare che questo suo malessere sia nato da un "segreto" che Katia non ha voluto condividere con lei.

Tanti fan del reality pensano che la romana faccia solo la vittima per attirare l'attenzione, anche perché i motivi per i quali piange sono spesso futili e non giustificano le sue reazioni spropositate.

Il commento su un nominato del GF Vip

Dopo essersi sfogata con Clarissa anche sulle poche attenzioni che riceve da Manuel, Lulù si è resa protagonista di un altro momento che sta facendo discutere sui social network.

In un video che hanno condiviso molti fan del GF Vip, si vede la principessa esprimere una decisa opinione sul televoto che sarà chiuso lunedì 4 ottobre, quello che vede a confronto Amedeo, Davide, Samy e Nicola.

Rivolgendosi alla sorella con un tono di voce basso (forse perché sperava di non essere sentita), Lucrezia ha tuonato: "Speriamo che rimanga Amedeo e che vada via quella m....".

Chi fra gli spettatori ha visto questo breve filmato, sui social si dice certo del fatto che la ragazza si riferisse a Davide Silvestri quando ha usato quella parola poco carina, anche perché è uno di quelli che ha subito dato ragione a Soleil nella diatriba sul presunto termine razzista "scimmie".

"Lui sarebbe una m... per quale motivo? Vi prepara la pappa, pulisce e intrattiene. Ma non è stato un bulletto contro Soleil e quindi va punito? Che squallore", questo è uno dei pareri che ha raccolto maggiori consensi, sui social, in merito all'uscita poco felice di Lulù nella casa.

Critiche a non finire per la principessa del GF Vip

Un altro motivo per il quale il pubblico del GF Vip mal sopporta Lulù, è la sua conoscenza con Manuel. Sebbene Alfonso Signorini si ostini a parlare di "coppia", di occhi che brillano e di sentimenti, moltissimi fan del GF Vip pensano che Bortuzzo non sia realmente interessato alla ragazza, anzi nei suoi confronti nutrirebbe un'insofferenza palesata da gesti piuttosto inequivocabili (si pulisce la bocca ogni volta che viene baciato, non ha mai uno slancio d'affetto e preferisce dormire con Aldo piuttosto che con Hailé Selassié).

A proposito di Montano, gli spettatori del reality non hanno apprezzato la "sceneggiata" che Lucrezia ha messo su pur di non lasciargli il letto qualche sera fa. Nonostante Manuel avesse ribadito la sua volontà di dormire con l'amico, la ragazza ha finto di stare male fisicamente e ha costretto lo sportivo a passare la notte sul divano.