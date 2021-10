La puntata del Grande Fratello Vip del 4 ottobre sarà molto difficile per Lulù: le anticipazioni che hanno dato gli addetti ai lavori, fanno sapere che Manuel sta per rivedere la sua ultima ex, la ragazza con la quale ha fatto coppia fino a poco prima di entrare nella casa. Gli spettatori del reality sono curiosi di assistere alla reazione della gelosissima Lucrezia all'incontro tra il "suo" Bortuzzo e la persona che ha amato lontano dalle telecamere fino a non molto tempo fa.

Spoiler sul Grande Fratello Vip 6 sulla puntata del 4 ottobre

Sta per andare in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, la settima dell'edizione numero sei.

Tra le tante anticipazioni che circolano sulla serata del 4 ottobre, la più interessante l'ha regalata Federica Panicucci al termine dell'appuntamento odierno con Mattino 5.

Nel ricordare ai telespettatori che stasera Alfonso Signorini condurrà una nuova diretta del reality-show Mediaset, la presentatrice ha aggiunto: "Posso anticiparvi che ci sarà ospite Federica, l'ex fidanzata di Manuel".

L'ultima ragazza che Bortuzzo ha frequentato prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, dunque, sta per fargli visita a meno di un mese dall'inizio del programma. Ancora non si sa quali siano le intenzioni della giovane, se intende riconquistare il nuotatore oppure se vuole aprirgli gli occhi sul discusso legame con Lulù, ma lo spoiler sulla sua presenza in puntata ha acceso gli animi del pubblico, che già non vede l'ora di assistere ad un confronto tra le due donne che rappresentano il passato e il presente del 22enne.

I dubbi sulla coppia nata al Grande Fratello Vip

Quello che Manuel e Lulù non sanno, è che quasi la totalità degli spettatori del Grande Fratello Vip 6 non crede alla loro relazione. Nonostante Alfonso Signorini si ostini a parlare di coppia, di occhi che brillano e di sentimenti che crescono giorno dopo giorno, i fan del realiy-show sono convinti del fatto che Bortuzzo non provi nulla per la principessa, anzi non vede l'ora di allontanarla.

Sono tante le volte in cui il giovane si è pulito la bocca dopo aver ricevuto un bacio Lulù, così come è evidente a tutti che preferisce condividere il letto con Aldo Montano piuttosto che con quella che dovrebbe essere la sua "amica speciale".

Quello che gli spettatori non capiscono, è perché Manuel continua a portare avanti un flirt che non lo convince, nonché una situazione che sembra togliergli energie e tempo, lo stesso che potrebbe impiegare a conoscere meglio gli altri concorrenti.

Le parole del papà fuori dal Grande Fratello Vip

L'incontro tra Manuel e la ex Federica, dunque, potrebbe essere cruciale per il futuro del ragazzo al Grande Fratello Vip. Molti fan, infatti, sono certi del fatto che rivedendo la persona che ha amato fino a pochi mesi fa, Bortuzzo si faccia coraggio e metta fine alla "esagerata" frequentazione con Lulù. Sebbene i due si conoscano da meno di un mese, la principessa ha già fatto svariate scenate di gelosia e si comporta come se fosse la storica compagna del 22enne.

Il papà del nuotatore, Franco, recentemente si è esposto per dire che rimpiange le ex del figlio, tutte bravissime e bellissime ragazze che hanno sempre tirato fuori il meglio da lui.

In merito al flirt con Lucrezia, invece, l'uomo è sempre stato cauto, arrivando a dire che secondo lui non è il tipo di Manuel: "Non è preso, lo vedo dagli occhi".

Insomma, lunedì 4 ottobre lo sportivo sarà messo di fronte al suo recente passato e il pubblico non vede l'ora di assistere sia alla sua reazione di fronte alla ex Federica che a quella della gelosissima Lulù davanti a questo atteso incontro.