La casa del Grande Fratello Vip potrebbe presto riaprire i battenti. Secondo quello che si vocifera sui social network in questi giorni, due persone sarebbero pronte a varcare la soglia della porta rossa come concorrenti. Deianira Marzano, infatti, ha riportato l'indiscrezione secondo la quale i due nuovi concorrenti del reality Mediaset potrebbero essere Antonella Fiordelisi e Alessandro Rossi, meglio conosciuto come il fidanzato di Francesca Cipriani.

Rumor sul cast del GF Vip 6

La sesta edizione del GF Vip è iniziata da poco più di un mese e ancora nessun nuovo concorrente è subentrato per "minare" i già precari equilibri del gruppo.

Rumor sempre più insistenti, però, sostengono che presto potrebbero esserci novità a riguardo, soprattutto se Mediaset dovesse decidere di allungare il programma di qualche settimana rispetto al previsto.

Tra le storie che Deianira Marzano ha pubblicato su Instagram il 18 ottobre spicca quella in cui parla di due possibili new entry tra i vipponi, due persone che potrebbero scombussolare l'armonia che regna nella casa più spiata d'Italia.

L'influencer fa sapere che a varcare la soglia della porta rossa potrebbero essere Antonella Fiordelisi (showgirl, fashion blogger ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo) e Alessandro Rossi (compagno di Francesca Cipriani e costruttore edile).

Chi sono i probabili nuovi inquilini del GF Vip

Secondo quello che si vocifera sui social network negli ultimi giorni, a breve Alfonso Signorini potrebbe accogliere nel cast del GF Vip due new entry.

Un possibile nuovo concorrente è Alessandro, l'uomo che Francesca Cipriani sogna di abbracciare da settimane. La soubrette è legata al costruttore da pochi mesi, ma il loro amore sembra talmente forte che nessuno dei due riesce a stare tanto tempo senza l'altro.

Nel corso delle ultime puntate del reality, infatti, il presentatore ha messo su divertenti siparietti per far credere alla showgirl che di lì a poco avrebbe visto il suo compagno. Quest'incontro non è mai avvenuto, se non tramite un vetro oppure con dei bodyguard che hanno evitato contatti fisici nel rispetto delle norme anti Covid.

Rumor di queste ore, però, fanno sapere che Rossi potrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia per restarci: gli addetti ai lavori starebbero meditando sulla possibilità di riunire la coppia Francesca-Alessandro tra le mura di Cinecittà.

Lo spoiler di Sophie sul futuro del GF Vip

Il secondo personaggio famoso che, secondo Deianira, potrebbe entrare nella casa del GF Vip a breve è Antonella Fiordelisi.

La ragazza è conosciuta soprattutto per essere stata la fidanzata di Francesco Chiofalo, oltre che per l'attività da influencer e modella che porta avanti da qualche anno.

Il nome della napoletana, però, era già stato fatto nei giorni scorsi da una concorrente del reality show. Chiacchierando con i compagni su eventuali nuovi ingressi, Sophie si è lasciata scappare un'informazione che tanti spettatori hanno interpretato come uno spoiler.

"Io so il nome di una che deve entrare. È la ex di Chiofalo", ha detto Codegoni prima che la regia censurasse l'audio e cambiasse inquadratura.

Insomma, il cast del Grande Fratello Vip starebbe per accogliere almeno due nuovi inquilini: il fidanzato del quale Francesca non riesce a fare a meno e la giovane fashion blogger che potrebbe far girare la testa a molti uomini della casa, soprattutto a quelli liberi sentimentalmente come l'indeciso Gianmaria (ancora incerto se corteggiare Sophie oppure restare fedele a Greta) oppure Manuel, di nuovo single dopo la "rottura" con Lulù.