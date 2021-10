Dopo tre settimane di convivenza forzata al GF Vip sono nate le prime amicizie. Fin da subito Aldo Montano e Manuel Bortuzzo hanno dimostrato di avere un ottimo feeling, ma secondo Alessandro Rosica non sarebbe tutto così casuale. Come spiegato dall'esperto di Gossip, i due sono seguiti dalla stessa agenzia.

I dubbi di Rosica

Aldo Montano e Manuel Bortuzzo hanno legato subito nella casa più spiata d'Italia. Addirittura, i due hanno iniziato dalla prima sera a condividere anche lo stesso letto. All'interno del Grande Fratello Vip, i due "vipponi" passano molto tempo insieme e si lasciano andare anche a delle confidenze.

Su Instagram, Alessandro Rosica è apparso piuttosto dubbioso sul legame instaurato dai due sportivi. L'esperto ha chiosato: "Un caso che siano nella stessa agenzia?" A detta di Rosica, tra i due coinquilini al momento prosegue tutto a gonfie vele. Tuttavia, da qui al termine del Reality Show le cose potrebbero non andare sempre in questo modo. Inoltre, il diretto interessato ha lanciato una stoccata al duo Bortuzzo-Montano: "Amicizia studiata a tappeto".

Infine, Alessandro si è detto sicuro che i due "vipponi" arriveranno lontano al GF Vip poiché risultano essere molto amati dai telespettatori.

Manuel rivela cosa gli ha detto in confessionale un'autrice

Nel frattempo, Manuel Bortuzzo è finito al centro di una polemica.

Il 22enne di Treviso ha deciso di prendere una decisione drastica nei confronti di Lucrezia Selassié. Il giovane parlando con la diretta interessata ha precisato di non sentirsi affatto il fidanzato della Principessa. Inoltre, si è detto sicuro che lontano dai riflettori tra i due non durerà la relazione. Nonostante Lucrezia abbia chiesto solamente più attenzioni e abbia sostenuto che le piace baciare e coccolare Manuel, quest'ultimo ha tagliato corto: "A me non piace essere toccato".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Successivamente, il giovane parlando con Aldo e Nicola in giardino si è reso protagonista di uno spoiler. Nel dettaglio, Bortuzzo ha fatto sapere che un'autrice in confessionale ha sostenuto di non vedere alcun trasporto tra i due "vipponi".

Mentre in un primo momento il nuotatore ha allontanato la sorella minore delle Principesse d'Etiopia, nella serata di giovedì 7 ottobre il gieffino si è avvicinato alla coinquilina e l'ha baciata con passione.

Ovviamente, l'atteggiamento di Manuel è finito sotto accusa da parte di alcuni telespettatore del GF Vip. Secondo alcuni, Bortuzzo comportandosi in quel modo starebbe solamente illudendo Lulù. A tale proposito, alcuni utenti hanno pensato che Manuel Bortuzzo abbia solamente deciso di attuare una strategia per essere il protagonista di alcune dinamiche.