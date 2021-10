Continua a far discutere il comportamento di Lulù nella casa del GF Vip. Nonostante Alfonso Signorini e gli altri vipponi le abbiano consigliato di lasciare spazio e tempo per capire Manuel, la ragazza non ce la fa a trattenersi quando vede un'altra donna avvicinarsi a lui. Dopo aver assistito a balli e carezze tra Bortuzzo e Sophie, la principessa ha preso da parte quest'ultima e l'ha invitata a non dare troppe confidenze al giovane che sta frequentando: i fan del reality chiedono che Hailé Selassié venga aiutata a curare i suoi problemi di possessività e gelosia a tratti patologica.

Lulù fa 'terra bruciata' a Bortuzzo nella casa del GF Vip

Non è la prima volta che Lulù si infastidisce nel vedere il "suo" Manuel passare del tempo con un'altra concorrente. La sera in cui nella casa del GF Vip si festeggiava il compleanno di Manila, una delle sorelle Hailé Selassié, ha storto il naso quando ha assistito a balli, carezze e sorrisi tra Bortuzzo e Sophie. I due si sono divertiti per un bel po', almeno finché Lucrezia non ha preso da parte Codegoni per farle un discorsetto che ha fatto impallidire gran parte dei telespettatori. "Ho visto che gli vai sempre vicino. Mi avevi detti che avresti evitato. Capisco che vuoi includerlo, ma a quello ci penso io", ha detto la principessa davanti a una perplessa tronista.

In sintesi, la romana ha consigliato all'amica di lasciar stare il ragazzo che le piace, smettendola di dargli attenzioni davanti alle telecamere.

Il chiarimento della tronista del GF Vip

"Ho tanti problemi nella vita e la situazione con lui mi fa stare bene", ha proseguito Lulù nello sfogo che ha fatto storcere il naso a parecchi fan del GF Vip perché sembrava avere l'intento di isolare Manuel dalle altre donne del cast.

"Pensavo fosse chiaro che lui lo voglio soltanto per me", ha aggiunto la principessa prima che Sophie le ribadisse che non ha nessun secondo fine nei confronti di Bortuzzo. Hailé Selassié ha ricordato a Codegoni che soffre tanto nel vederla vicina al nuotatore, per questo le ha chiesto di evitare certi comportamenti proprio per non farla stare ancora peggio.

"Io ho solo cercato di coinvolgerlo. Ho giurato su mia madre che non mi interessa. Volevo includerlo, ma d'ora in poi eviterò", ha risposto l'ex tronista di Uomini e Donne nel corso della festa che ha dato adito a Lucrezia per fare l'ennesima scenata di gelosia.

I commenti degli spettatori del GF Vip

Chi ha assistito al momento in cui Lulù ha chiesto a Sophie di allontanarsi da Manuel, non ha potuto non commentare il tutto sui social network. Tra i pensieri che i fan del GF Vip hanno espresso l'altra sera su questa surreale situazione, spicca il seguente: "Dopo l'ennesima scenata tossica, ribadisco che Lucrezia ha seri problemi e va aiutata. Scene di questo genere sono gravi e agghiacciati". "Lulù prende da parte Sophie dicendole di evitare di dare attenzioni a Manuel.

Psichiatria?", ha scritto un altro utente di Twitter che ieri sera ha visto la principessa cercare di fare terra bruciata attorno a Bortuzzo. Secondo gli spettatori del reality questa situazione sta degenerando e qualcuno dovrebbe dire chiaramente ad Hailé Selassié che Manuel non è il suo fidanzato (cosa che lui ha ribadito tantissime volte, sia a lei che in confessionale) e che per questo è libero di divertirsi con chi vuole. Da un paio di giorni, inoltre, il 22enne si è raffreddato nei confronti della ragazza che ha baciato i primi tempi, tant'è che dorme tutte le notti con l'amico Aldo Montano ed evita volutamente qualsiasi tipo di affettuosità, sia davanti agli altri concorrenti che quando sono da soli.