Clima teso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Nel corso della puntata serale di venerdì, i concorrenti hanno avuto dei momenti di scontro in diretta col padrone di casa Alfonso Signorini, complice la presa di posizione del conduttore sul caso Soleil Sorge. Questa settimana, l'ex volto di Uomini e donne si è lasciata andare a delle esternazioni che sono state considerate razziste e che hanno scatenato polemiche in casa. Il modo in cui Signorini ha gestito la situazione ha scatenato polemiche dopo la messa in onda della puntata e in tanti hanno puntato il dito contro il presentatore.

Scoppia la bufera al Grande Fratello Vip 6: Signorini sbotta in diretta

Nel dettaglio, la frase di Soleil "urlate come delle scimmie", rivolta verso Ainett e Samy, ha scatenato un vespaio di polemiche all'interno della casa del GF Vip 6, al punto che in tanti si sono mobilitati per chiedere addirittura che si procedesse con la squalifica immediata dalla casa.

Signorini, però, nel corso del confronto che c'è stato ieri sera in diretta tv su Canale 5, è stato "clemente" nei confronti di Soleil e soprattutto di fronte alle accuse e agli attacchi di Ainett, ha perso il controllo della situazione.

"Tu non hai mai sbagliato? Sei una santa?", ha sentenziato Signorini contro Stephens che continuava a ribadire di essersi sentita offesa da quelle parole della Sorge.

I 'vipponi' polemici con Signorini e il GF Vip 6

Sta di fatto che, alla fine, non c'è stato nessun provvedimento nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne, la quale ha addirittura conquistato l'immunità per le nomination.

La reazione dei concorrenti, al termine della puntata serale del GF Vip, non si è fatta attendere e in moltissimi hanno puntato il dito contro lo stesso Signorini.

Samy, ad esempio, ha ammesso che dopo tutta questa vicenda e in seguito a quello che è successo in diretta televisiva, spera di essere eliminato dal gioco visto che si trova in nomination e quindi a rischio.

'Doveva andare così', sbottano i concorrenti contro Signorini e il reality

Ainett, invece, ha sottolineato il fatto che dopo il discorso di Signorini, sembra quasi che si possa dire tutto all'interno della casa del Grande Fratello Vip, tanto poi basta chiedere scusa per risolvere le questioni spinose.

Anche Jo Squillo ci è andata giù pesante dopo tutta la diatriba che c'è stata in diretta televisiva, alludendo al fatto che fosse stato tutto architettato in quel modo.

"Avevi ragione tu Raffaella, era programmato così, doveva andare così", ha sentenziato Jo Squillo.

La principessina Carlotta, invece, ritiene che Soleil non meriterebbe perdono perché non si è mostrata realmente dispiaciuta per quello che ha detto nella casa.