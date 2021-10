La settima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 4 ottobre su Canale 5, ha lasciato degli strascichi. Al termine della diretta, Soleil Sorge ha commentato la puntata con Davide Silvestri. La 27enne italo-americana ha confidato di essere soddisfatta per l'atteggiamento avuto, poiché di fronte agli attacchi ha risposto con pacatezza.

Nuovi attacchi all'influencer

Durante la diretta, Alfonso Signorini è tornato sull'accusa di presunte frasi razziste da parte di Soleil ad Ainett e Samy. Di conseguenza, gli animi si sono accesi nuovamente. La maggior parte dei coinquilini ritiene che la 27enne abbia avuto un atteggiamento sopra le righe.

Inoltre, Clarissa ha attaccato Sonia Bruganelli perché rende sempre immune Soleil dalla nomination dei "vipponi".

Alle accuse, Sorge ha risposto con tutta calma. La diretta interessata ha rivolto le sue scuse ai coinquilini che si sono sentiti offesi. Tuttavia, ha dichiarato di non voler dire più nulla in quanto aveva già detto abbastanza.

La riflessione post-puntata

Una volta terminata la diretta del Grande Fratello Vip, Soleil si è confrontata con Davide Silvestri. La gieffina ha chiesto al coinquilino se l'avesse notata agitata in puntata. Successivamente, la 27enne ha ammesso di essere molto soddisfatta per come erano andate le cose: "Non sono stata maleducata e agitata". L'influencer ha spiegato di volere correggere i suoi modi per apparire impeccabile durante i confronti con gli altri "vipponi".

Nel corso della riflessione, Soleil ha riferito di essere contenta di apparire come una persona antipatica: "Mi viene naturale e sono anche felice. In un momento di scontro posso rimanere calma facendo rosicare gli altri ancora di più".

Il commento di Davide

Dopo avere ascoltato la gieffina, Davide ha fornito la sua opinione sull'atteggiamento mostrato da Soleil durante la diretta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attore ha ironizzato sul volto della coinquilina. Secondo il 40enne, in principio Soleil avrebbe voluto attaccare tutti coloro che le avevano puntato il dito contro. In un secondo momento, però, avrebbe deciso di mostrarsi più pacata. A detta del gieffino, la faccia di Soleil manda su tutte le furie moltissime persone a causa delle sue espressioni sarcastiche.

Ma non solo, il diretto interessato si è complimentato per come Sorge ha affrontato le nuove discussioni. Davide ha chiesto alla coinquilina se il suo modo di porsi fosse studiato a tavolino o meno. Nonostante i suoi modi possano far innervosire il prossimo, Silvestri ha ammesso che Soleil è stata molto educata durante la diretta. Infine, l'attore ha sostenuto di volere sempre dire quello che pensa anche a costo di sembrare antipatico.